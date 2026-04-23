La banda vinculada a robos a automovilistas en el túnel de Santa Fe, en la Ciudad de México (CDMX), fue detenida en un operativo desplegado el 23 de abril de 2026.

Según informó Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX, durante la operación desplegada en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa fueron detenidos ciudadanos extranjeros:

Juan “N”

José Ramón “N”

Raúl “N”

Sharon Melisa “N”

Cae banda vinculada a robos a automovilistas en Santa Fe (SSC)

La banda vinculada a robos a automovilistas en Santa Fe estaba compuesta por extranjeros

En respuesta a una denuncia presentada por el asalto a un automovilista en la colonia Peralvillo, elementos de la SSC detuvieron a una banda vinculada a robos a automovilistas en Santa Fe.

“Fue así que se identificaron dos vehículos, uno color negro y otro blanco, en el que los posibles responsables huyeron tras arrebatarle dinero en efectivo y una cartera al denunciante”

En una primera acción en la calle Cerrada de Acero y el Eje 2 Norte, en la colonia Maza, los uniformados detuvieron a pasajeros de un vehículo color blanco, una mujer y dos hombres, todos ciudadanos extranjeros.

A los detenidos se les realizó una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron 80 mil pesos en efectivo, así como:

Un arma de fuego corta

Cuatro cartuchos útiles

Teléfonos celulares

Un cuchillo

Dos vehículos

De acuerdo con las autoridades, durante la investigación se detectó que uno de estos vehículos presumiblemente fue usado para vigilar y seguir a las víctimas del robo ocurrido en el bajo puente de Santa Fe.

En otro evento, otro equipo de trabajo se dirigió a la alcaldía Iztapalapa para dar seguimiento al automóvil color negro, donde detuvieron a un ciudadano extranjero que portaba armas y dinero en efectivo.

Cae banda vinculada a robos a automovilistas en Santa Fe (SSC)

Detenidos estarían vinculados a robos en tres alcaldías de la CDMX

Derivado de esta detención, se informó que a esta banda criminal se le vincula con una célula delictiva dedicada al robo a automovilistas relacionada con otros asaltos ocurridos en las alcaldías: