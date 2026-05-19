Gracias a las estrategias de seguridad, impulsadas por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, La Paz logró disminuir robos en el municipio con acciones de seguridad de datos, análisis policial y acciones enfocadas en proteger a las familias.

Los datos de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal arrojaron que La Paz una disminución del 2021 al 2025 de:

296 a 272 los casos a robo casa habitación

181 a 130 los casos a robo de vehículo

105 a 66 los casos a asalto a negocio

51 a 28 los caso a asalto a personas

61 a 22 los casos a robo de planteles educativos

La Paz busca consolidarse como referente en seguridad municipal preventiva

De acuerdo con la presidenta municipal, estos resultados han impactado en la calidad de vida de las familias, protegiendo sus negocios, casas y patrimonio.

La Paz reduce robos a casa habitación, vehículos y negocios (cortesía)

El reporte señala que la violencia familiar, daños, violencia contra la mujer, lesiones y amenazas son focos rojos, por lo que la alcaldesa aseguró que su administración trabajará para gobernar con responsabilidad, enfocándose en el entorno familiar, protección de mujeres y atención a conflictos.

La estrategia de La Paz se alinea con la visión de la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de atender las causas de violencia, fortalecer la inteligencia y labores de investigación, así como consolidar instituciones capaces y garantizar un trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno.

La Paz reduce robos a casa habitación, vehículos y negocios (cortesía)

La Paz se ha concentrado en una visión enfocada en análisis de incidencia, patrullaje focalizado, prevención comunitaria y fortalecimiento de la Policía Municipal. De igual manera, la Unidad Táctica de Análisis Policial ha permitido identificar dónde se ha avanzado en temas de seguridad.

Finalmente, Milena Quiroga señaló que con este modelo, La Paz busca consolidarse como referente nacional en estrategias de seguridad para reducir los delitos patrimoniales, atender violencia familiar y fortalecer la confianza ciudadana.