Especialistas, empresas y representantes del sector hídrico coincidieron en la necesidad de acelerar proyectos de reúso de agua, captación pluvial y modernización de infraestructura para enfrentar el estrés hídrico que afecta a distintas regiones de México.

Durante la primera edición del México Water Forum 2026, realizada en la Ciudad de México, más de 300 asistentes y 30 especialistas analizaron alternativas enfocadas en sostenibilidad, eficiencia hídrica y financiamiento para infraestructura hidráulica.

En el encuentro también se destacó que empresas como Rotoplas han comenzado a impulsar modelos de inversión para desarrollar proyectos de tratamiento y reutilización de agua en distintos sectores industriales.

México Water Forum 2026 plantea soluciones ante crisis hídrica en México

Durante el foro, especialistas señalaron que uno de los principales retos para México ya no es identificar la problemática del agua, sino acelerar la implementación de soluciones sostenibles y financieramente viables.

En este sentido, se expuso que el reto hídrico requiere coordinación entre gobiernos, iniciativa privada y sociedad civil para desarrollar proyectos que permitan mejorar el acceso, tratamiento y reutilización del agua.

También se destacó que actualmente existen tecnologías y mecanismos financieros capaces de impulsar proyectos de tratamiento de agua, reúso e infraestructura hidráulica, aunque todavía persisten retos relacionados con continuidad operativa y viabilidad financiera.

Además, especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer proyectos enfocados en resiliencia climática, eficiencia hídrica y sostenibilidad ambiental.

Rotoplas impulsa modelos de inversión para infraestructura hídrica

Durante su participación, representantes de Rotoplas Servicios de Agua explicaron que la compañía ha desarrollado esquemas DBOT (Diseño, Construcción, Operación y Transferencia) con empresas de sectores como el petroquímico, papelero y retail.

Estos modelos permiten financiar y operar infraestructura hídrica de largo plazo sin depender exclusivamente de recursos públicos.

Entre los casos presentados destacó la planta de tratamiento Acuapue, en Puebla, desarrollada bajo un esquema de asociación público-privada para cumplir con los requerimientos establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2021.

México necesita impulsar reúso de agua y financiamiento hídrico: expertos. (Cortesía)

La planta se convirtió en la primera en el estado en cumplir completamente con esta regulación ambiental mediante tecnologías de saneamiento y tratamiento de agua.

Además de los temas de financiamiento e infraestructura, durante el foro se discutió la importancia de fortalecer criterios de transparencia, medición de resultados y sostenibilidad ambiental en los proyectos relacionados con agua.

Entre los indicadores planteados destacan la reducción de fugas, el volumen de agua reutilizada, la eficiencia energética y la calidad del agua tratada.