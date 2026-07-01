El pasado 30 de junio de 2026, colectivos de madres buscadoras, activistas y familiares de personas desaparecidas realizaron una protesta sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Metro Ermita, para exigir mayor celeridad en las investigaciones de sus casos.

Durante la manifestación, los contingentes fueron encapsulados por elementos de la SSC de la CDMX y posteriormente se registraron agresiones físicas, hechos que quedaron documentados en videos e imágenes difundidos por diversos medios de comunicación.

Además de las denuncias realizadas directamente por las madres buscadoras que fueron agredidas sobre la Calzada de Tlalpan al sur de la CDMX.

Derivado de los hechos ocurridos en este punto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México #CDHCM abrió una queja de oficio por posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de familias buscadoras. — Comisión de DH de la Ciudad de México (@CDHCMX) July 1, 2026

CDHCM abre queja de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos

Tras los hechos, la CDHCM informó que abrió una queja de oficio por las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de las familias buscadoras.

El organismo recordó que personal de la Comisión se encontraba presente en la protesta como parte de las labores de observación del actuar policial.

De acuerdo con la dependencia, sus visitadores presenciaron directamente los hechos e incluso intervinieron durante la agresión contra las madres buscadoras registrada en Calzada de Tlalpan.

SSC inicia investigación interna por actuación de policías

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó a través de sus redes sociales que instruyó a las Direcciones Generales de Asuntos Internos y Derechos Humanos iniciar una investigación para esclarecer la actuación de los policías involucrados.

El funcionario aseguró que la SSC de la CDMX rechaza cualquier acto que vulnere los derechos humanos y sostuvo que en ningún momento existió una instrucción para limitar el derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión.

Asimismo, adelantó que cualquier conducta que contravenga los protocolos de actuación de la corporación será investigada y, en su caso, sancionada conforme a la normatividad vigente.