La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada presentó su segundo informe de labores, en el que destacó avances en seguridad, recuperación de espacios públicos, infraestructura urbana, bienestar social y desarrollo económico.

Durante su mensaje, la alcaldesa señaló que su administración mantiene como prioridad un gobierno cercano a la ciudadanía, de territorio y no de escritorio, que escucha, atiende y resuelve las demandas vecinales para avanzar en la transformación de la demarcación.

Lourdes Paz destaca resultados en seguridad en Iztacalco

En materia de seguridad en Iztacalco, la alcaldesa Lourdes Paz informó que entre 2024 y 2025 el homicidio doloso disminuyó 28.95 por ciento; el robo de vehículo con violencia, 55.26 por ciento, y el robo a transeúnte con violencia, 18.15 por ciento.

De acuerdo con la alcaldesa, estos resultados derivan del trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las instituciones federales.

Asimismo, se realizaron más de 3 mil operativos con perifoneo en coordinación con la SSC, SEMAR, SEDENA y Guardia Nacional, que permitieron efectuar 20 mil revisiones. También se llevaron a cabo más de 200 reuniones del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, encabezadas por la alcaldesa, y se recuperaron más de 150 espacios públicos.

Entre las acciones destacadas se encuentra la puesta en marcha de la primera Policía para Infraccionar, integrada por 10 elementos que han aplicado más de 2 mil infracciones; la primera Policía Violeta, que ha brindado más de 160 apoyos a mujeres víctimas de violencia, así como el retiro de más de 81 chelerías.

A través de cinco grúas se realizaron más de 500 retiros de vehículos chatarra y más de mil 500 apercibimientos.

Caminos de Paz, Comunidad Segura y obras públicas

Como parte de los programas de recuperación y mejoramiento del entorno urbano, la alcaldía impulsó Caminos de Paz en Iztacalco, mediante intervenciones en vialidades y puntos estratégicos con poda, bacheo, balizamiento y rehabilitación de banquetas.

El programa llegó a 53 puntos de la demarcación, donde se instalaron más de seis mil luminarias tipo vela. Por su parte, con Comunidad Segura en Iztacalco se modernizaron e instalaron más de 18 mil luminarias urbanas en 22 colonias, con potencias de 170 a 250 watts.

También se realizaron 15 jornadas de Comunidad Segura en distintas colonias para atender solicitudes ciudadanas relacionadas con servicios urbanos, mantenimiento y mejoramiento del entorno.

A través de Manita de Gato se atendieron más de 150 vialidades y se realizaron más de 107 intervenciones en espacios públicos. Las acciones también llegaron a 15 unidades habitacionales, 16 instalaciones deportivas y culturales y 20 escuelas.

En materia de obras públicas en Iztacalco, la alcaldesa Lourdes Paz destacó la transformación de cuatro albercas: la Olímpica Magdalena Mixhuca y las semiolímpicas Leandro Valle, Juventino Rosas y San Pedro.

Mediante el programa La Pelota Vuelve a Iztacalco se recuperaron integralmente 42 canchas deportivas, de las cuales 19 fueron rehabilitadas por la alcaldía y 23 en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

Además, se rehabilitaron más de 108 mil metros de vialidades secundarias mediante pavimentación y bacheo con carpeta asfáltica, y se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en más de 53 mil metros de superficie.

También se intervinieron 4 mil 707 metros lineales de red hidráulica en colonias y unidades territoriales como Agrícola Pantitlán, Ampliación Ramos Millán, Jardines Tecma y Mosco Chinampa, además del mantenimiento de más de 3 mil metros de red secundaria.

Salud, bienestar social y desarrollo económico

En materia de atención social, el programa Mujeres por la Paz brindó más de 900 atenciones psicológicas y 763 atenciones jurídicas.

En la Clínica Salud para el Pueblo, se ofrecieron más de 8 mil consultas médicas gratuitas, se realizaron 10 mil 182 pruebas de laboratorio, más de 4 mil consultas odontológicas y más de mil 500 exámenes de la vista.

Además, se registraron más de 11 mil 487 consultas y procedimientos dentales, más de 171 pruebas de Papanicolaou, la entrega gratuita de más de mil 700 lentes graduados y más de 16 mil 500 medicamentos.

En apoyo a personas con discapacidad, se entregaron más de 575 aparatos ortopédicos y más de 70 amplificadores de sonido mediante el programa de Beneficencia Pública.

En materia de fomento económico, la alcaldía ofertó más de mil 200 vacantes laborales y realizó más de ocho ferias de empleo, con la participación de más de 200 empresas.

Clara Brugada reconoce trabajo de la alcaldesa

Durante el informe, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que el trabajo y resultados merecen el reconocimiento y acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de México.

En materia de protección civil, a través de los programas Revisa tus instalaciones, ¡No te hagas! y Mitigando-Ando, se fortaleció la atención oportuna de riesgos. Mediante el primero se revisaron 713 inmuebles y 8 mil 423 instalaciones de gas, lo que permitió detectar y atender 846 fugas.

Con Mitigando-Ando se atendieron 875 árboles en riesgo, se retiraron 2.5 toneladas de cableado en desuso mediante 117 recorridos y se realizaron acciones de sustitución y atención de postes dañados.

La Dirección de Servicios Urbanos recolectó 333 mil 301 toneladas de residuos orgánicos y 316 mil 636 toneladas de residuos inorgánicos, además de 8 mil 932 metros cúbicos de cascajo. Como parte del mejoramiento de la imagen urbana, se redujeron los tiraderos a cielo abierto de 45 a 29 y se realizaron más de 79 mil metros lineales de desazolve. También se repararon 452 fugas de agua.

La alcaldesa Lourdes Paz reiteró que los resultados presentados son producto del trabajo diario de las distintas áreas de la alcaldía y de la participación de las vecinas y los vecinos, a quienes señaló como parte fundamental de la transformación de Iztacalco.