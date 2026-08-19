El servicio de Ecobici en la Ciudad de México (CDMX) aumentará a 15 mil bicicletas y mil 111 cicloestaciones, una expansión que por primera vez llegará a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), la ampliación forma parte del fallo de la licitación internacional adjudicada a la empresa 5M2, que será responsable de:

Instalar nuevas estaciones

Operar el sistema

Darle mantenimiento hasta 2036

La licitación se otorgó después de que Semovi determinara que la empresa 5M2 demostró que su propuesta cumplía con todos los requisitos para prestar sus servicios en CDMX.

Ecobici ampliará su servicio a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan

Ecobici pondrá en servicio 7 mil 500 bicicletas nuevas por expansión en Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan

En su comunicado, la Semovi indica que la segunda etapa de la expansión de Ecobici sumará 7 mil 500 bicicletas, 424 cicloestaciones adicionales y al menos 30 mil más que serán ubicadas de acuerdo con estudios de demanda.

Asimismo, se informó que se instalarán espacios publicitarios en estaciones, regulados por la Ley de Publicidad Exterior, que ayudarán a financiar el mantenimiento de las ecobicis.

Estas nuevas cicloestaciones en Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan se suman a las 687 con alrededor de 9 mil bicicletas que dan servicio en seis alcaldías:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Miguel Hidalgo

Ecobici ampliará su servicio a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan (Galo Cañas Rodríguez)

Semovi da licitaciones de ecobici a la empresa 5M2

De acuerdo con la Semovi, la empresa 5M2 acreditó que su propuesta cumplió con la totalidad de los requisitos, especificaciones técnicas, condiciones y demás elementos establecidos en las bases de la licitación.

Una vez corroborados todos los requisitos, se dio por concluido el procedimiento de contratación que tendrá una vigencia de 10 años, a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de julio de 2036.