La Secretaría de Gobierno de la CDMX anunció el decomiso de mil 287 latas de cerveza y 71 botellas de alcohol, como parte los festejos prevos al México vs Inglaterra del Mundial 2026.

Se trata de operativos previos de seguridad y paz en la zona de Paseo de la Reforma.

Además, se retiraron 218 comercios informales en la zona de festejo, todo ello a solo cuatro horas de los operativos iniciados a las 10:00 horas.

Los números dados a conocer se dieron con corte a las 14:00 horas, por lo que se espera que los decomisos sigan y se incrementen durante el resto del día.

Continúan de comisos de cervezas y botellas de alcohol en Paseo de la Reforma

Cabe recordar que la primera vez que se hicieron los operativos de decomisos de alcohol y cervezas en Paseo de la Reforma fue en el partido de México vs Ecuador y en el partido México vs Inglaterra continúan por segunda ocasión.

El objetivo es que los festejos se desarrollen con seguridad, sin poner en riesgo a los demás, ello aunado a invitaciones a no destruir infraestructura pública y evitar el reto de “quiere volar” o “nadaremos”.

Además de evitar el consumo de alcohol, las autoridades hicieron el llamado a evitar retos peligros y cuidar a los demás, pues las cuatro muertes registradas en esa ocasión se dieron por asfixia y un paro cardio respiratorio.

Destruyen cervezas y alcohol decomisados en Paseo de la Reforma

Cabe recordar que el total de bebidas alcohólicas decomisadas en Paseo de la Reforma tras el primer operativo por el México vs Ecuador fue de más de 50 mil latas de cerveza.

Además, se decomisaron más de 700 botellas de alcohol y todas esas bebidas se destruyeron, como en esta ocasión.