Paseo de la Reforma ya se encuentra lista para ver el México vs Inglaterra y los festejos que se llevarán posterior al partido, ello con 83 brigadas de la Secretaría de Gobierno de la CDMX como una acción más de seguridad.

Cabe recordar que estas 83 brigadas son las que hacen decomisos de alcohol, orientan a ciudadanos y fomentan una cultura de paz.

Las zonas en las que van a trabajar estas 83 brigadas junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) CDMX, por uno de los pases a cuartos de final en el Mundial 2026, son:

Paseo de la Reforma

Monumento a la Revolución

Avenida Juárez

Clara Brugada monitorea la CDMX por el México vs Inglaterra

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, estará pendiente de los festejos por el México vs Inglaterra.

Junto con Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, van a monitorear las actividades mundialistas en la zona de festejos del centro de la CDMX pero también las inmediaciones del Estadio Banorte, del Zócalo capitalino y de los otros 17 Fan Fest públicos.

Zócalo ya está lleno a horas de México vs Inglaterra

En las imágenes mostradas por el C5, que dirige Salvador Guerrero Chiprés, se logra ver el Fan Fest del Zócalo lleno.

En esta y otras imágenes compartidas alrededor de las 14:00 horas y antes, ya se veía la plancha del Zócalo completamente llena.

C5 y Gabinete de Seguridad también monitorean festejos por el México vs Inglaterra

El C5 también tiene un monitoreo especial para vigilar el buen desarrollo del partido y los festejos, en acompañamiento con el Gabinete de Seguridad que incluye a la Guardia Nacional.

En esta ocasión, el C5 estará ubicado desde el Fan Fest Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.