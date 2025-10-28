El agresor de Amanda Castro Rossab vestía túnica negra el día del asesinato en la Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX) como lo captaron cámaras del C5.

El pasado 24 de octubre cámaras del C5 captaron al agresor de Amanda Castro Rossab acercarse a su víctima pero vestía una peculiar manera, ya que en su vestimenta tenía una túnica de color negro.

Previo a cometer este crimen, el agresor de Amanda Castro Rossab se acercó a hablar con ella directamente entre la esquina de José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos, de la colonia Vista Alegre en el alcaldía Cuauhtémoc.

Agresor de Amanda Castro Rossab vestía túnica negra el día del asesinato en la Cuauhtémoc pero se deshizo de ella

El asesinato de Amanda Castro Rossab, una joven de 22 años de edad que el pasado 24 de octubre por la noche salió a pasear a su perro dejó conmocionadas a las autoridades de la CDMX.

Además de una misteriosa túnica de color negro que utilizó su agresor, que fue captada en las cámaras del C5, y que se usó durante el asesinato.

Como se pudo ver en las cámaras de video vigilancia de la CDMX, Amanda Castro Rossab estaba paseando a su perro por la noche en la alcaldía Cuauhtémoc cuando un hombre que vestía una túnica de color negro se le acercó.

Habló con ella hasta por 18 minutos, después al parecer la convenció de que la acompañara a un área de jardineras donde la degolló.

Las cámaras del C5 captaron el asesinato de manera parcial ya que unos árboles cubrían la escena del crimen, pero en un seguimiento de los hechos, lograron grabar como el hombre que vestía con una túnica de color negro huyó tras asesinar a Amanda Castro Rossab.

Más tarde narran que el hombre se deshizo de la túnica de color negro y logró ingresar al Metro Chabacano donde las autoridades de la CDMX le perdieron la vista.

Por el momento autoridades de la CDMX no han informado si ya lograron detener al agresor de Amanda Castro Rossab que vestía una túnica de color negro el día del asesinato.