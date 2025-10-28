Asesinan a Amanda Castro Rossab en la Cuauhtémoc; su atacante habló con ella antes del crimen

El pasado 24 de octubre las cámaras del C5 registraron como un hombre vestido con una túnica asesinó a Amanda Castro Rossab en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX).
Previo a su asesinato el hombre que estaba vestido con una especie de túnica se acercó a su víctima con naturalidad y tras hablar con ella por un par de minutos terminó por degollarla.
El asesinato de Amanda Castro Rossab fue captado parcialmente por las cámaras de vigilancia del C5 de la CDMX, pero las autoridades capitalinas aún no detienen al responsable de su muerte.
Previo a que se diera a conocer las videograbaciones de la muerte de Amanda Castro Rossab había una ficha de desaparición para su búsqueda.
Hombre vestido con una túnica asesinó a Amanda Castro Rossab en la Cuauhtémoc, CDMX; habló con ella antes del crimen
A las 21:04 horas del pasado 24 de octubre, Amanda Castro Rossab de 22 años de edad salió a pasear a su perro en la colonia Vista Alegre, de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Cuando un hombre vestido con una especie de túnica se le acercó entre la esquina de José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos y habló con ella casi por 18 minutos, después le pidió que lo acompañara hacia una zona de jardineras donde la degolló.
Después de cometer el crimen este hombre huyó rápidamente como captaron las cámaras de vigilancia de la CDMX, sin embargo, aunque hasta se quitó la túnica, logró perderse al ingresar al Metro Chabacano.
Hasta ahora las autoridades de la CDMX no ha reportado la detención de atacante de Amanda Castro Rossab en la Cuauhtémoc, de quién creen que conocía a su víctima debido a la confianza que se le acercó.
¿Amanda Castro Rossab fue reportada como desaparecida?
En redes sociales posiblemente familiares y amigos de Amanda Castro Rossab comenzaron a compartir una ficha de búsqueda de la joven.
Según la ficha de búsqueda la joven, desapareció un 23 de octubre, sin embargo se desconoce desde cuándo se hizo este reporte o el motivo.
Después de darse a conocer el asesinato de Amanda Castro Rossab en la alcaldía Cuauhtémoc esta ficha de búsqueda realizada por la Comisión de Búsqueda de Personas fue dada de baja, aunque permanece algunas imágenes de la misma en redes sociales.