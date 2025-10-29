En relación con el feminicidio de Amanda Castro Rossab, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (CDMX) identificó al presunto asesino, Luis “N”, quien estaría vinculado al satanismo y grupos incel.

Acorde con lo visto en videos de la alcaldía Cuauhtémoc, un hombre degolló a Amanda Castro Rossab el pasado 24 de octubre, esto mientras vestía una túnica negra, con la cual se retiró del lugar.

Los hechos ocurrieron mientras Amanda Castro Rossab paseaba a su perro en la colonia Vista Alegre, cuando presuntamente Luis N se habría acercado a hablar con ella y posteriormente la mató.

De acuerdo con La Silla Rota, la Fiscalía de CDMX habría identificado al presunto feminicida de Amanda Castro Rossab, Luis “N”, supuesto conocido que coincide con el hombre de la túnica negra.

Aunque de momento la Fiscalía de CDMX no ha confirmado si es el principal sospechoso del feminicidio de Amanda Castro Rossab, el medio afirma que su rostro aparece en los videos de la carpeta de investigación.

Se menciona que Luis “N” habría estado con Amanda Castro Rossab el día que reportaron su desaparición, y en el video que circula en redes se observa que conversaron durante unos minutos.

Acorde con la información que se tiene de Luis “N”, es que sería fanático del satanismo, aunque el feminicidio va en contra de sus principales corrientes.

Luis “N” también sería parte de los grupos incel a los que pertenece Lex Ashton, agresor del CCH Sur que mató a un estudiante.