UNAM entrega título póstumo a Berenice Giles, víctima en AXE Ceremonia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, entregó un título póstumo a Berenice Giles, joven fotógrafa que murió durante el festival AXE Ceremonia 2025.

El perfil de Instagram “Justicia para Bere Giles” señaló que la entrega de este título por la UNAM, que la acredita como Licenciada en Comunicación y Periodismo, es la culminación de “uno de sus más grandes sueños”.

Familia de Berenice Giles recibe título póstumo de la UNAM, reiteran búsqueda de justicia por caso AXE Ceremonia

La Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM entregó a los padres de Berenice Giles el título póstumo como Licenciada en Comunicación y Periodismo.

Señalaron que, si bien se trató de un acto “con mezcla de dolor”, ambos agradecieron el gesto de la UNAM en reconocimiento al esfuerzo y empeño de su hija con sus estudios universitarios.

No obstante, reiteraron que este hecho solo reafirma la búsqueda de justicia para Berenice Giles, así como la lucha por “una prensa digna, un entorno seguro y un periodismo justo”.

Por ello, Blanca Lilia Rivera Orozco, madre de Berenice Giles, señaló la necesidad de contar con leyes que protejan al gremio periodístico, pues dijo que este se encuentra indefenso ante hechos como lo ocurrido en el AXE Ceremonia 2025.

Así marcha el caso por lo sucedido en el AXE Ceremonia 2025

De acuerdo con la defensa de la familia de Berenice Giles, impidieron que el 6 de marzo de 2026 se llevara a cabo una audiencia por lo sucedido en el AXE Ceremonia sin representantes de las empresas OCESA y Lobo

Esto toda vez que ambas compañías han buscado evadir su responsabilidad de lo sucedido, evitando así cualquier acto de justicia.

Y es que manifestó que gran parte de las compañías que patrocinaron el evento han reiterado su apoyo para señalar a la empresa organizadora como la principal responsable de lo sucedido.

Con ello buscan que los responsables no queden impunes, además de que las familias de las víctimas reciban, con apego a la justicia, el pago por reparación del daño que corresponde por lo sucedido.