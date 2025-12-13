Iztapalapa: incendio deja un muerto y un herido; lo provocó una veladora

La mañana del sábado 13 de diciembre de 2025 se registró un incendio en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), que dejó un saldo de una mujer muerta y otra persona más herida.

El siniestro habría comenzado luego de que una veladora cayera sobre un mueble al interior de una vivienda ubicada en la colonia Tenorios, en la calle Gómez Farías, número 06, en Iztapalapa.

¿Qué paso en Iztapalapa? Incendio dejó una persona muerta

Al filo de las 8:00 horas se desplegó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la alcaldía Iztapalapa para apagar el fuerte incendio de una casa en la que vivía un matrimonio.

Veladora (Unsplash)

En el lugar, se confirmó que un hombre de aproximadamente 50 años de edad presentó quemaduras en el rostro, por lo que llegó por sus propios medios a un centro hospitalario para su atención.

Una vez controlado el fuego, las autoridades dieron aviso sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer de 44 años, quien murió a causa de las quemaduras que le provocó el incendio.

Vecinos de la zona relataron que en dicha casa vivía un matrimonio tranquilo y que, al parecer, el fuego se originó en una de las habitaciones luego de que una veladora cayera sobre un mueble.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México logró controlar el incendio poco después de las 11:00 horas, evitando que las llamas se extendieran a las viviendas vecinas.