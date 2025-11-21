Autoridades judiciales liberaron a 32 personas que fueron detenidas en Guadalajara, luego de los disturbios registrados en la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre, pero seguirán su proceso.

De acuerdo con la información, 40 personas fueron detenidas tras la marcha de la Generación Z en Guadalajara: 32 de ellos ya fueron liberados y ocho permanecerán en prisión preventiva; te damos los detalles.

Liberan a 32 de los detenidos en Guadalajara por marcha de la Generación Z

Este jueves 20 de noviembre, autoridades judiciales de Guadalajara determinaron que 32 detenidos en la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre podrán continuar con su proceso en libertad.

Los reportes indican que las 32 personas detenidas obtuvieron un auto de no vinculación, mientras que los ocho restantes fueron vinculados a proceso y se les imputa alguno de los siguientes delitos:

Lesiones

Daños a monumentos históricos

Daños a propiedad

Hasta el momento se desconoce si a los 32 detenidos se les impusieron medidas cautelares, así como la fecha de la próxima audiencia de quienes permanecen en prisión preventiva por los disturbios.

La marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre reunió a cientos de personas en Guadalajara, Jalisco, quienes protestaron contra la corrupción, la violencia y la impunidad en el país.