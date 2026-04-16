Las diputadas del PT, Martha Aracely Cruz y Margarita García, denuncian irregularidades en el Hospital General de Cuajimalpa, como falta de insumos y acoso laboral.

“Se ha documentado una preocupante falta de insumos médicos, que afecta directamente la calidad y oportunidad de la atención brindada a la población usuaria”. Martha Aracely Cruz, diputada del PT

Durante conferencia de prensa en la Cámara de Diputados en compañía de personal del Hospital General de Cuajimalpa, alertaron sobre la situación que representa un riesgo para los pacientes.

El pasado lunes 13 de abril, trabajadores del Hospital General de Cuajimalpa, bloquearon la carretera federal México-Toluca en protesta para exigir la destitución de funcionarios e insumos.

Diputadas del PT denuncian irregularidades en Hospital General de Cuajimalpa

Las diputadas presentaron en conferencia de prensa la crisis que existiría en la gestión del Hospital General Cuajimalpa bajo el sistema IMSS-Bienestar.

Acorde con lo señalado por las diputadas, el Hospital General de Cuajimalpa presenta una carencia de insumos; desde gasas, hasta soluciones intravenosas y equipo de cirugía.

De manera constante también faltan medicamentos, ya que autoridades del hospital lo resguardan y niegan hasta que caducan y después desaparecen.

El cuerpo laboral del Hospital General de Cuajimalpa tampoco cumpliría con las normas establecidas; entre ellas, la 253, ya que hay irregularidades en el servicio de transfusión.

Asimismo, personal del centro y doctores apuntaron acoso laboral con amenazas de bajas injustificadas y uso de actas administrativas, ante las protestas por falta de insumos.

Hospital General de Cuajimalpa: trabajadores exigen mesa de trabajo

El cuerpo de trabajadores del Hospital General de Cuajimalpa se rehusa a trabajar ya que la falta de regulaciones comprometen su labor.

“Con la vida no se juega, con la salud no se juega. Y he sido testigo en las últimas semanas del pésimo servicio que se está dando en los hospitales por falta de medicamentos, por falta de equipo, por falta de atención”. Margarita García, diputada del PT

Por lo mismo, exigieron una mesa de trabajo con carácter resolutivo para cubrir sus peticiones del pliego petitorio, las cuales explicaron con las diputadas del PT:

Contratación de personal de enfermería ante carga laboral

Recategarización de personal, ya que acusan, les piden renunciar a su plaza

Otorgamiento de uniformes

Establecimientos de periodos de desintoxicación laboral

Insumos y equipamiento suficiente con abastecimiento constante

Seguridad del paciente con supervisión constante

Adecuar las áreas conforme normatividad

Fortalecimiento en canales de comunicación, con directivos alineados al IMSS-Bienestar

El personal del Hospital General de Cuajimalpa exigió respuesta de las autoridades a su pliego petitorio en un plazo no mayor a los 15 días, ya que el problema data de 2024.