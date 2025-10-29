Fue en la Cámara de Diputados que se denunció el recorte de recursos para el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” que afectan cirugías y servicios.

Los diputados del PAN fueron quienes el martes 28 de octubre dieron a conocer un oficio presentado por médicos del Hospital Infantil de México, en el que daban a conocer la situación.

Sin embargo y acorde con lo mencionado en la conferencia de prensa, la falta de recursos en el Hospital Infantil de México no es un caso aislado y se observa en otros hospitales.