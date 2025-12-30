Las inconformidades ante la empresa Broxel continúan, pues trabajadores del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) de Chiapas realizaron una manifestación luego de denunciar que las tarjetas de vales de despensa no cuentan con saldo, a pesar de haber sido entregadas como parte de su aguinaldo desde el 23 de diciembre.

Más de 370 trabajadores son afectados por falta de vales electrónicos

De acuerdo con los empleados, los intentos por utilizar las tarjetas en supermercados y tiendas de conveniencia han sido rechazados de manera sistemática, lo que ha generado molestia e incertidumbre entre el personal de salud.

Una enfermera del hospital explicó que desde hace varios días han intentado usar las tarjetas sin éxito.

“Hemos estado comunicándonos con áreas administrativas y con la aplicación, pero solo nos dicen que en 24 horas se resolverá y seguimos igual” Enfermera del HEP Chiapas

En total, 373 trabajadores del hospital resultaron afectados, cada uno con un monto aproximado de 5 mil pesos, lo que representa más de 4 millones de pesos retenidos sin explicación clara. Ante la falta de respuestas, los empleados decidieron ocupar las oficinas administrativas del hospital, aunque aclararon que la atención médica a pacientes no ha sido interrumpida.

Caso de Chiapas se suma a polémica nacional con Broxel

Los trabajadores señalaron que han buscado soluciones a través de Recursos Humanos y la administración del hospital; sin embargo, solo les dicen que el tema está siendo revisado por IMSS-Bienestar y la empresa Broxel.

Aunque algunas tarjetas fueron desbloqueadas parcialmente desde la Ciudad de México, la mayoría continúa sin saldo, pese a que el problema se arrastra desde el 24 de diciembre.

Más de 370 trabajadores del Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas protestan por tarjetas Broxel sin saldo (Cortesía)

La situación del HEP de Chiapas se suma a los cuestionamientos nacionales contra Broxel, empresa encargada de la entrega de vales electrónicos a trabajadores federales. La licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025, con un valor superior a 10 mil millones de pesos, ha generado dudas por presuntas inconsistencias en su propuesta económica y posibles riesgos de incumplimiento.

El 24 de diciembre, la Secretaría de Anticorrupción afirmó que el contrato está bajo investigación tras inconformidad formal que advierte irregularidades y riesgos en la dispersión de los vales.

Mientras tanto, los trabajadores del HEP advirtieron que podrían intensificar las protestas si no reciben una solución inmediata, ya que el retraso afecta directamente su economía familiar y vulnera un derecho laboral adquirido.