Un grupo de encapuchados atacaron e incendiaron el Congreso de Jalisco durante la marcha de este domingo 18 de octubre en la ciudad de Guadalajara.

Estas personas intentaron infiltrarse en la marcha pacífica para exigir mejor calidad del agua en la ciudad, pero fueron confrontados por la ciudadanía al rechazar la violencia dentro de su causa.

Encapuchados causan daños en el Congreso de Jalisco durante marcha

Este domingo, personas encapuchadas arribaron a las inmediaciones del Congreso de Jalisco, en donde contingentes ciudadanos se reunieron tras la marcha para protestar contra las autoridades por la calidad del agua en Guadalajara.

Al llegar al lugar, estos presuntos grupos de choque arrojaron bombas molotov hacia la puerta del Congreso, con la intención de amedrentar a las autoridades que resguardaban el lugar.

Pese a varias peticiones de los manifestantes para que dejaran de lado los destrozos, los encapuchados ignoraron esta situación y continuaron con las agresiones hacia los exteriores del recinto legislativo.

Tras provocar un incendio en la puerta principal, continuaron arrojando piedras y otros artefactos, hasta que una segunda bomba molotov encendió las alarmas en el sitio.

En el exterior, la bomba provocó una intensa llamarada, la cual se elevó por todo lo largo de la puerta e incluso el humo alcanzó la ventana superior de la entrada del Congreso.

Encapuchados atacan e incendian el Congreso de Jalisco durante marcha (Especial)

En el interior, policías que resguardaban el recinto se vieron sorprendidos por la llamarada, corriendo del lugar para ponerse a salvo.

Esto debido a que no solo debían protegerse del fuego, sino que existía el riesgo de que este grupo de choque pudiera entrar y vandalizar el lugar.

Pese a ello, utilizaron extintores que se encontraban en el lugar para apagar las llamas y así reducir los riesgos de algún otro incidente.

En tanto, permanecieron en el lugar para hacer frente a este grupo de encapuchados que solo generaron destrozos a varios inmuebles de Guadalajara.

Encapuchados atacan e incendian el Congreso de Jalisco durante marcha (Especial)

Manifestantes usaron el Parque Rojo para separarse de grupos de encapuchados durante marcha

Grupos de manifestantes decidieron concentrar su marcha por la calidad del agua en el Parque Rojo, con el objetivo de separarse de grupos de encapuchados.

Esto debido a que comenzaron a generar destrozos con los que pretendían involucrar a los participantes de una protesta pacífica.

Las personas que formaban parte de la marcha increparon a los encapuchados y los invitaron a seperarse de su marcha.

El objetivo también era evitar una confrontación con las autoridades, al señalar que este no era su objetivo principal.

Hasta el momento se desconoce si hay detenidos entre los grupos de choque que causaron destrozos al Congreso de Jalisco.