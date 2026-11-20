Al menos 10 personas, entre vecinos y trabajadores de la Alcaldía Cuauhtémoc, resultaron lesionadas tras sufrir agresiones en el Congreso de CDMX, afuera del recinto legislativo, previo a la comparecencia de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega este 20 de noviembre.

De acuerdo con la alcaldía Cuauhtémoc, los hechos comenzaron cuando un grupo de personas que portaban pancartas lanzó piedras, botellas y líquidos contra quienes se encontraban en el lugar. Posteriormente, rebasaron el cerco de seguridad y llegaron hasta la puerta principal del Congreso de la Ciudad de México.

Minutos después, otro grupo de personas con el rostro cubierto y gorras agredió físicamente a vecinos y servidores públicos. Al menos 10 personas sufrieron golpes y traumatismos en la cabeza y distintas partes del cuerpo, por lo que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Alessandra Rojo de la Vega se retira de la comparecencia

Durante su intervención en la comparecencia, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó sobre las agresiones y condenó los hechos. Señaló que, según los reportes que había recibido, varias personas estaban siendo trasladadas en ambulancias y otras se dirigían al hospital.

La alcaldesa afirmó que no podía permanecer en la sesión como si nada hubiera ocurrido y que su presencia no podía validar las agresiones contra vecinos y trabajadores de la demarcación.

También informó que se comunicó con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para solicitar que se detuvieran las agresiones. Durante su intervención, denunció el lanzamiento de piedras y la colocación de mantas con amenazas en su contra.

Yo, con mi presencia hoy, no puedo validar las agresiones vividas a las afueras de este Congreso. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Tras expresar su postura, la alcaldesa de Cuauhtémoc se levantó de la mesa y se retiró de la comparecencia.

Agresiones en el Congreso de CDMX (cortesía )

Alcaldesa anuncia denuncias y acusa a Morena

Después de abandonar la sesión, acompañada por integrantes de su equipo y legisladores de los grupos parlamentarios del PAN y PRI, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ofreció un mensaje a medios de comunicación, en el que anunció que presentará denuncias por las agresiones físicas y amenazas contra vecinos, trabajadores de la alcaldía y legisladores.

La edil afirmó que las familias que acudieron a respaldarla no podían quedar desprotegidas y aseguró que la alcaldía las acompañará durante el proceso.

Asimismo, responsabilizó al grupo parlamentario de Morena por la organización de las agresiones, acusación que también expresó ante medios de comunicación. Sostuvo que las diferencias políticas no justifican la violencia y pidió a la Fiscalía investigar los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega agregó que las agresiones contra trabajadores de la alcaldía y personas que acompañan a su gobierno ya han sido denunciadas anteriormente, por lo que pidió dar seguimiento a las investigaciones y evitar que los hechos queden impunes.