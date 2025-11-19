Se dio a conocer la detención del presunto responsable del feminicidio de Amanda Castro Rossab en Iztapalapa, CDMX.

Amanda Castro Rossab de 22 años de edad fue encontrada sin vida en la esquina de las calles José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos, en la colonia Vista Alegre de la alcaldía Cuauhtémoc.

El presunto responsable del feminicidio de Amanda Castro Rossab fue detenido en la CDMX

A través de las redes sociales se dio a conocer un avance en el caso del feminicidio de Amanda Castro Rossab y es que se detuvo al presunto responsable.

Detienen en CDMX al presunto responsable del feminicidio de Amanda Castro Rossab

Se dio a conocer que agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) detuvieron a Luis Kevin “N”.

Este hombre fue identificado como el presunto agresor que vestía una túnica negra el día del feminicidio de Amanda Castro Rossab.

De acuerdo con una publicación del periodista Antonio Nieto, el presunto responsable del feminicidio de Amanda Castro Rossab fue detenido en la casa de su tía ubicada en Iztapalapa, CDMX.

El hombre fue aprehendido con un corte de cabello diferente al que se mostraba en las fotografías para su localización.

Al momento de su detención y tal y como lo muestra la imagen compartida, el presunto atacante portaba una camiseta blanca y un suéter o chamarra gris.

Luis N, presunto feminicida de Amanda Castro Rossab

Esto es lo que se sabe sobre el feminicidio de Amanda Castro Rossab

Luis Kevin “N” ha sido señalado como el presunto responsable del feminicidio de Amanda Castro Rossab.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Amanda Castro Rossab salió de su domicilio para pasear a su perro la noche del 24 de octubre.

Las cámaras de videovigilancia registraron su recorrido hasta la esquina de José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos, donde fue interceptada por un hombre vestido con una túnica negra.

Este hombre fue identificado como Luis Kevin “N”, quien de acuerdo con fuentes cercanas mantenía una relación con la víctima.

De acuerdo con la investigación, Luis Kevin “N” golpeó a la joven y luego la agredió con un arma blanca.

Tras el crimen, las autoridades lograron rastrear a Luis ‘N’ mediante videos y testimonios, hasta que finalmente lograron detenerlo.