Luis Kevin ‘N’, presunto feminicida de Amanda Castro Rossab, fue detenido y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en alcaldía Iztapalapa, en CDMX.

#VIDEO:



A la cárcel el feminicida de Amanda Castro.



El asesino de la túnica negra fue ingresado así por @PDI_FGJCDMX.



Quiso engañar a los padres de Amanda. La historia 👉🏻 https://t.co/8wdH9ogBjl pic.twitter.com/JfRMPlVoHr — Antonio Nieto (@siete_letras) November 20, 2025

El reportero Antonio Nieto compartió en la red social X, el video del momento en que agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en Iztapalapa, ingresan a prisión al ‘asesino de la túnica negra’.

En aquel momento, Luis Kevin ‘N’ vestía pantalón de mezclilla en color negro, tenis del mismo color, playera blanca y suéter gris.

Arrestan al presunto asesino de Amanda Castro Rossab

Tras una investigación realizada por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, se logró la detención de Luis Kevin ‘N’, acusado de asesinar a Amanda Castro Rossab, la noche del 24 de octubre de 2025.

Luis Kevin ‘N’, presunto responsable del feminicidio de Amanda Castro Rossab, de 22 años de edad, fue detenido en la casa de su tía, la cual está ubicada en Iztapalapa, CDMX.

Al momento de su aprehensión, el hombre tenía un corte diferente al de su ficha de búsqueda.

Luis N, presunto feminicida de Amanda Castro Rossab

Está acusado de matar a Amanda Castro Rossab mientras ésta paseaba a su perro en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Imágenes de cámaras del C5 muestran a Luis Kevin ‘N’, portando una túnica negra, acercase a la joven, con quien conversa aproximadamente 18 minutos.

Por la complicidad que las imágenes proyectan se cree que los dos se conocían.

Ambos caminan hacia una jardinera, donde ocurrió el ataque. El hombre golpea a su víctima y posteriormente la ataca con un arma blanca. Al darse cuenta de su acción, huye del lugar.

Cámaras de vigilancia de la CDMX capturaron su recorrido; sin embargo, se le perdió el rastro cuando éste se quito la túnica e ingresó al Metro Chabacano.