La Fiscalía General de Justicia de la CDMX investiga a una banda criminal que utiliza redes sociales para atraer a mujeres con falsas ofertas de empleo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según las indagatorias, el grupo roba pertenencias y en algunos casos ha cometido agresiones sexuales. Hasta ahora se han vinculado al menos diez casos bajo el mismo modus operandi.

La fiscalía ya detuvo a un presunto integrante identificado como Raúl “N”, mientras continúan las investigaciones para dar con el resto de los cómplices.

Fiscalía de CDMX investiga a red criminal que atrae a mujeres con falsas ofertas de empleo

Fiscalía de CDMX se encuentra detrás de una red criminal que capta a mujeres a través de las redes sociales con falsas ofertas de trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las mujeres que se masturban son más exitosas en el trabajo (BBH Singapore / Unsplash)

El modus operandi establecido por las autoridades consiste en que la banda ofrece en redes sociales presuntos trabajos fijos para lograr captar a mujeres.

Cuando logran atraer a una víctima, la persuaden asegurándole que es apta para el empleo.

Una vez que ganan su confianza, los delincuentes citan a las víctimas para privarlas de su libertad, robarles sus pertenencias y cometer agresiones sexuales.

Hasta el momento, la fiscalía ha vinculado a este grupo con al menos diez casos que operan bajo el mismo esquema de engaño.

Fiscalía de CDMX ya detuvo a una persona vinculada a una banda que usa empleos falsos para atacar a mujeres

La Fiscalía de CDMX cumplió una orden de aprehensión en contra de un sujeto identificado como Raúl “N”, un presunto integrante del grupo acusado de atacar a una mujer tras citarla en el Centro Histórico.

De acuerdo con los análisis de inteligencia la noche del 24 de septiembre de 2021, Raúl “N” hizo que una víctima llegara a calles del Centro Histórico y posteriormente la llevó a las inmediaciones de Bellas Artes, donde la agredió sexualmente.

Tras privar a la víctima de su libertad en la modalidad de secuestro exprés la despojó de su teléfono celular.

Cinco años después de los hechos, las autoridades ministeriales obtuvieron de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente en contra del agresor.

Luego de su detención, Raúl “N” fue trasladado al Reclusorio Sur.

Las investigaciones continúan para identificar al resto de los cómplices involucrados en estos ataques y es que de acuerdo con la información obtenida hay más personas involucradas.

De la investigación se desprendió la carpeta con folio CI-FIDS/FDS-4/UI-FDS-4-02/00774/09-2021, donde se establece los casos que tienen el mismo modus operandi.