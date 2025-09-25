La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lanzó una alerta por una nueva modalidad de robo en la Ciudad de México (CDMX); te decimos el modus operandi de los falsos repartidores.
Según la información, de enero a septiembre de 2025 se ha logrado detener a 187 personas por el delito de robo a casa habitación bajo la nueva modalidad denominada “falso repartidor”.
SSC alerta por falsos repartidores, la nueva modalidad de robo en CDMX
La SSC emitió una alerta a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de robo en CDMX, donde las personas aparentan ser repartidores para comprobar si una casa está sola o hay alguien.
Estas personas tocan a la casa como si fueran repartidores de comida o de alguna mercancía y al cerciorarse de que está sola o no responden, aprovechan para forzar la puerta y robar objetos de valor.
Ante esta nueva modalidad de robo en CDMX es importante que la población esté atenta.
Si un “repartidor” toca a tu puerta sin que hayas solicitado entregas, estas son algunas recomendaciones que debes seguir:
- No abrir la puerta hasta identificar a la persona, ya sea por sistema de vigilancia o por la mirilla
- Solicita al repartidor que se identifique y proporcione detalles de la entrega
- Llama a servicios de atención a clientes de la plataforma con la que se identificó para verificar su autenticidad
- Alerta a tus vecinos en caso de que detectas alguna irregularidad o actitud sospechosa