La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lanzó una alerta por una nueva modalidad de robo en la Ciudad de México (CDMX); te decimos el modus operandi de los falsos repartidores.

Según la información, de enero a septiembre de 2025 se ha logrado detener a 187 personas por el delito de robo a casa habitación bajo la nueva modalidad denominada “falso repartidor”.

SSC alerta por falsos repartidores, la nueva modalidad de robo en CDMX

La SSC emitió una alerta a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de robo en CDMX, donde las personas aparentan ser repartidores para comprobar si una casa está sola o hay alguien.

Estas personas tocan a la casa como si fueran repartidores de comida o de alguna mercancía y al cerciorarse de que está sola o no responden, aprovechan para forzar la puerta y robar objetos de valor.

Repartidores Uber Eats y Rappi (Andrea Murcia Monsivais)

Ante esta nueva modalidad de robo en CDMX es importante que la población esté atenta.

Si un “repartidor” toca a tu puerta sin que hayas solicitado entregas, estas son algunas recomendaciones que debes seguir: