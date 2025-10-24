El domingo 26 de octubre se llevará a cabo el cada vez más tradicional desfile de Catrinas 2025 CDMX y acá te contamos del horario y ruta que se tiene programada.

Se tratará de las doceava edición de la mega procesión de catrinas que como cada año, avanzará sobre algunas de las principales calles del centro de la Ciudad de México.

Si tienes planeado acudir al desfile de Catrinas 2025 CDMX del domingo 26 de octubre, te decimos cuáles serán el horario, ruta y más detalles a considerar.

Mega Procesión de Catrinas 2024 (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Desfile de Catrinas 2025 CDMX: Este es el horario

En el 2014 se llevó a cabo la primera edición del desfile de Catrinas CDMX y desde entonces, la mega procesión se ha realizado año con año para consolidarse como una nueva tradición.

Para esta ocasión, el horario que se estableció para el desfile de Catrinas 2025 CDMX indica que todo iniciará a las 18:00 horas y llegará a su fin a las 20:30 horas.

A lo largo de poco más de 2 horas, los asistentes podrán ver desfilar a más de 29 contingentes que presentarán diversas amenidades y detalles como las siguientes:

Grupos de catrinas luminosas

Ciclistas

Rollers

Mascotas

Desfile de Catrinas (ILSE HUESCA / Cuartoscuro)

Desfile de Catrinas 2025 CDMX: Ruta, alternativas viales y más

Para la doceava edición de la mega procesión de catrinas en la capital del país, los organizadores han informado que la ruta que seguirán los diversos contingentes que van a participar será la siguiente:

Ángel de la Independencia, punto de reunión

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

5 de Mayo

Zócalo de la Ciudad de México, en donde terminará el desfile de Catrinas 2025 CDMX

Dado que durante el horario en el que se realizará el desfile de Catrinas 2025 CDMX las calles por las que avanzará y algunas otras aledañas estarán cerradas, ya se prepara un operativo vial especial.

Al respecto, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los automovilistas que necesiten circular por las zonas, pueden recurrir a las siguientes alternativas:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

José Ma. Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

#DíaDeMuertos | El domingo 26 de octubre, considera cortes a la vialidad por la Mega #Procesión de #Catrinas, partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, a las 18:00 horas. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/dwlpxQMRFF — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 22, 2025

Ahora que si no llevas auto y recurrirás al transporte público, también tienes que saber que las siguientes estaciones del Metro y Metrobús no darán servicio durante el desfile de Catrinas 2025 CDMX: