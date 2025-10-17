Desfile de Día de Muertos 2025: Fecha y ruta

Como ya es tradición el Desfile de Día de Muertos 2025 ya tiene fecha y ruta para la celebración de la icónica festividad mexicana.

El Desfile de Día de Muertos 2025 tiene como fecha el próximo sábado 1° de noviembre en punto de las 2:00 de la tarde.

La ruta que seguirá el Desfile de Día de Muertos 2025 será de la Puerta de Leones de Chapultepec al Zócalo de la CDMX.

Por lo que el recorrido en ruta comprende alrededor de ocho kilómetros para el Desfile de Día de Muertos 2025.

Con ello, tras su inicio en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec o la Estela de Luz; el Desfile de Día de Muertos 2025 seguirá la ruta por las calles de:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Zócalo, finaliza.

¿Cómo será el Desfile de Día de Muertos 2025?

El Desfile de Día de Muertos 2025, tendrá esta año la temática “El arte del drag y la lucha libre”.

Por lo que el Desfile de Día de Muertos 2025 contará con la participación de:

Más de 70 contingentes.

Carros alegóricos temáticos.

Marionetas

Calaveras.

Espectáculos de danza

Música en vivo.

Participación de artistas nacionales e internacionales

Para que disfrutes del Desfile de Día de Muertos 2025 recuerda tener en cuenta varios detalles al ser un magno evento, como la asistencia y duración que se prevé de 3 a 4 horas.