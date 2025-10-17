El Desfile del Día de Muertos 2025 se acerca, y ya revelaron una de las sorpresas que tiene preparadas: homenaje al legado musical de Rockdrigo.

Esto es lo que habrá en el Desfile del Día de Muertos 2025 junto a la música de Rockdrigo

Durante una conferencia de prensa, se revelaron algunas de las sorpresas para el Desfile del Día de Muertos 2025, dando a conocer la cartelera para la CDMX.

De acuerdo con la Secretaria de Cultura, Ana Francis Mor reveló que durante el Desfile del Día de Muertos 2025, se conmemorará a Rodrigo Eduardo González Samano, mejor conocido como Rockdrigo por su 40 aniversario luctuoso.

Por lo que durante el Desfile del Día de Muertos 2025, habrá un carro alegórico dedicado a Rockdrigo y su legado musical que dejó para México, en donde se interpretarán sus canciones e irá su hija Amanda Lalena Escalante Pimentel, conocida como Amandititita.

Además, se reveló el cartel oficial para el Desfile del Día de Muertos 2025 y los eventos que habrá en la CDMX:

La Ofrenda Monumental del Zócalo en CDMX con figuras de cartón de más de 10 metros

Desfile del Día de Muertos 2025 con más de 5 mil personas en diferentes contingentes el 26 de octubre

Marcha de los Alebrijes en Reforma el 18 de octubre

Marcha Zombie el 18 de octubre

Presentaciones de la ópera Cuauhtemotzin el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el Zócalo a las 20:00 horas

Más de 414 actividades en las 16 alcaldías

Noches de Museos

Concurso de Calaveritas Literarias

Presentaciones del Sistema de Teatros

Funciones de cine, danza y música

Mega baile monumental ‘Me Muero por Bailar’ el 30 de octubre a las 17:00 horas

Tal y como se indicó en la cartelera del Desfile del Día de Muertos 2025, además de rendirle homenaje a Rockdrigo, también se celebrarán a héroes, celebridades y artistas mexicanos.

Estas actividades para el Desfile del Día de Muertos 2025, se llevarán a cabo del 25 de octubre y hasta el 2 de noviembre del 2025 en la CDMX.

Además se puntualizaron las fechas de las ofrendas monumentales a lo largo de la CDMX como:

Del 25 de octubre al 2 de noviembre:

Ofrenda Monumental del Zócalo - por votación ciudadanía

Deportivo Xochimilco

Del 31 de octubre al 9 de noviembre:

Ofrenda Monumental en Parque Tezozómoc

Parque del Mestizaje

Plaza de las Tres Culturas

Mixquic - 1 al 9 de noviembre