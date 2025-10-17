El Desfile del Día de Muertos 2025 se acerca, y ya revelaron una de las sorpresas que tiene preparadas: homenaje al legado musical de Rockdrigo.
Esto es lo que habrá en el Desfile del Día de Muertos 2025 junto a la música de Rockdrigo
Durante una conferencia de prensa, se revelaron algunas de las sorpresas para el Desfile del Día de Muertos 2025, dando a conocer la cartelera para la CDMX.
De acuerdo con la Secretaria de Cultura, Ana Francis Mor reveló que durante el Desfile del Día de Muertos 2025, se conmemorará a Rodrigo Eduardo González Samano, mejor conocido como Rockdrigo por su 40 aniversario luctuoso.
Por lo que durante el Desfile del Día de Muertos 2025, habrá un carro alegórico dedicado a Rockdrigo y su legado musical que dejó para México, en donde se interpretarán sus canciones e irá su hija Amanda Lalena Escalante Pimentel, conocida como Amandititita.
Además, se reveló el cartel oficial para el Desfile del Día de Muertos 2025 y los eventos que habrá en la CDMX:
- La Ofrenda Monumental del Zócalo en CDMX con figuras de cartón de más de 10 metros
- Desfile del Día de Muertos 2025 con más de 5 mil personas en diferentes contingentes el 26 de octubre
- Marcha de los Alebrijes en Reforma el 18 de octubre
- Marcha Zombie el 18 de octubre
- Presentaciones de la ópera Cuauhtemotzin el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el Zócalo a las 20:00 horas
- Más de 414 actividades en las 16 alcaldías
- Noches de Museos
- Concurso de Calaveritas Literarias
- Presentaciones del Sistema de Teatros
- Funciones de cine, danza y música
- Mega baile monumental ‘Me Muero por Bailar’ el 30 de octubre a las 17:00 horas
Tal y como se indicó en la cartelera del Desfile del Día de Muertos 2025, además de rendirle homenaje a Rockdrigo, también se celebrarán a héroes, celebridades y artistas mexicanos.
Estas actividades para el Desfile del Día de Muertos 2025, se llevarán a cabo del 25 de octubre y hasta el 2 de noviembre del 2025 en la CDMX.
Además se puntualizaron las fechas de las ofrendas monumentales a lo largo de la CDMX como:
Del 25 de octubre al 2 de noviembre:
- Ofrenda Monumental del Zócalo - por votación ciudadanía
- Deportivo Xochimilco
Del 31 de octubre al 9 de noviembre:
- Ofrenda Monumental en Parque Tezozómoc
- Parque del Mestizaje
- Plaza de las Tres Culturas
- Mixquic - 1 al 9 de noviembre