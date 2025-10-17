El Gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría de Cultura ya ha dado a conocer los detalles para la Ofrenda Monumental Día de Muertos 2025.

Por lo que este año la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2025 volverá como es tradición a colocarse en la plancha del Zócalo de la CDMX.

Mientras que la temática de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2025 será “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición” a cargo del Colectivo Zion Art Studio.

Temática de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2025 que tiene como objetivo la reinterpretación de lo prehispánico sobre el peregrinaje mítico de Aztlán a la construcción de Tenochtitlán, pues celebramos los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán.

Esto para que los visitantes a la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2025 tengan un experiencia sensorial desde las cuatro entradas del Centro Histórico, simulando la llegada del peregrinaje de Aztlán.

La Ofrenda Monumental Día de Muertos 2025 estará a partir del sábado 25 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre, y tendrá iluminación al caer la noche.

Otras actividades en la cartelera de Día de Muertos 2025

La Ofrenda Monumental no será la única actividad para disfrutar en la cartelera de Día de Muertos 2025.

Pues en el festejo de la tradición mexicana, para Día de Muertos 2025 también se tendrá:

Marcha Zombie - 18 de octubre a las 10:00 am. Del Monumento a la Revolución al Zócalo

Desfile de Alebrijes Monumentales - 18 de octubre a las 12:00 horas. Del Zócalo al Ángel de la Independencia

Mega Procesión de Catrinas - 26 de octubre a las 6:00 pm. De la Glorieta del Ángel de la Independencia, pasando por avenida Juárez y 5 de mayo al Zócalo Capitalino.

Gran Desfile de Día de Muertos -1 de noviembre a las 2:00 pm. De la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec al Zócalo.