La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la destitución de la subdirectora de Cirugía del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) por un caso de acoso.

Lo anterior, derivado de una denuncia presentada por la médico Pola contra un compañero de trabajo y contra la subdirectora del INE, por lo que se determinó la restitución de sus derechos académicos.

Buen Gobierno emite sanciones tras acreditar denuncia de acoso a residente

Mediante un comunicado, Buen Gobierno manifestó que validó y realizó las investigaciones correspondientes contra el INER, luego de que Paola presentara una denuncia por acoso y hostigamiento laboral.

Así se logró identificar a los agresores como “Gustavo L”, compañero de trabajo, y a "Francina B“, subdirectora de Cirugía del INER.

Derivado de las investigaciones y de acreditar acciones de acoso y hostigamiento laboral contra Paola, Buen Gobierno determinó aplicar las siguiente sanciones:

“Francina B“: Destituida como subdirectora de Cirugía del INER. Además, se acreditó su inhabilitación.

“Gustavo L“: Dado de baja del programa

Buen Gobierno reprochó que tras darse a conocer la denuncia en 2025, Paola fue negligentemente separada del programa por directivos del INER, vulnerando así sus derechos pues no se le otorgó alguna protección.

Como parte de la resolución judicial, la médico Paola fue reinscrita en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, en donde podrá continuar con los estudios de su especialidad.