Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, anunció el programa de bacheo nocturno que busca realizarse por las noches y madrugadas para no afectar la movilidad.

Así lo dio a conocer durante el banderazo de salida del Programa Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica que ya tiene una lista completa donde se van a arreglar los baches.

El programa de bacheo nocturno busca atender mil kilómetros en 217 de las principales vialidades.

Lista completa de calles beneficiadas por programa de bacheo nocturno en CDMX: vialidades y fechas

Aunque el programa tiene varias fases y modalidades y se busca que siga después de la temporada de lluvias ya existe una lista de las calle próximas a atender.

Esta lista contempla días de los meses de agosto y septiembre, pero también se seguirían con otras fases hasta mayo de 2026. Mientras tanto, te contamos sobre la lista de vialidades y fechas a con bacheo nocturno próximas:

20 de agosto: Avenida Insurgentes

21 de agosto: José Loreto Fabela

22 de agosto: Eje 2 Oriente

23 de agosto: Canal de Apatlaco

24 de agosto: Canal de Tezontle

25 de agosto: Periférico

26 de agosto: Eje 4 Oriente

27 de agosto: Eje 5 Norte

28 de agosto: Eje 1 Sur

29 de agosto: Avenida Paseo de la Reforma

30 de agosto: Avenida Oceanía

31 de agosto: Eje 8 sur (Ermita Iztapalapa)

1 de septiembre: Canal de Tezontle

2 de septiembre: Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Rio de la Piedad

¿Cuándo arreglan los baches en CDMX? Te contamos los horarios del programa de bacheo nocturno

El programa de bacheo nocturno en CDMX dio arranque en Eje 3 Oriente, entre la avenida Cafetales y hasta la avenida Carlota Armero, en la alcaldía Iztacalco.

Las primeras obras se hicieron de sur a norte de las 22:00 a las 02:00 horas y en el sentido opuesto de 02:00 a 05:00 horas.

Ese mismo horario es el que se va a aplicar a todas las intervenciones de bacheo nocturno en CDMX: de 22:00 horas a cinco 05:00 horas de la madrugada siguiente.

El programa contempla 50 brigadas de hombres y mujeres e incluye varias fases, incluso después de la temporada de lluvias, de octubre de 2025 de a mayo de 2026.

Ello se suma a los mas de 200 mil baches que el gobierno de Clara Brugada asegura haber atendido en lo que va de los primeros meses de administración.

El Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica busca atender mil 250 kilómetros de vías primarias con una inversión de dos mil 250 millones de pesos.

Este programa no solo tendrá programado bacheo nocturno sino también se atenderá el bacheo por reporte ciudadano emergencia.

De la misma manera, se va a continuar con programas estratégicos de pavimentación en vialidades primarias.