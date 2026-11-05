La alcaldía Coyoacán suspendió los trabajos de demolición en un predio ubicado en Inglaterra número 70, en la colonia Parque San Andrés, luego de que un árbol de aproximadamente 20 metros de altura cayera durante las primeras horas de este jueves 5 de noviembre.

De acuerdo con la demarcación, el incidente no dejó personas lesionadas y únicamente ocasionó daños materiales. Personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRyPC) y de Escudo Coyoacán acudió al lugar para atender la emergencia y revisar las condiciones de seguridad.

Coyoacán suspende demolición en Inglaterra 70 tras caída de árbol

Ante el riesgo que representa el incidente, la alcaldía ordenó suspender los trabajos de demolición que, según informó, realiza el Instituto de Vivienda (INVI). La medida busca revisar las condiciones de la obra y determinar si existen riesgos para las propiedades cercanas y sus habitantes.

Aunque personal de la Dirección General Jurídica y de Gobierno y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) acudió para colocar los sellos correspondientes, integrantes de una organización civil impidieron su instalación.

Para evitar enfrentamientos, las autoridades se retiraron del sitio. Sin embargo, la alcaldía informó que la obra quedó en estado de suspensión, aunque sin que se concretara la colocación de los sellos oficiales.

Mientras tanto, personal de Servicios Urbanos y Protección Civil permaneció en el lugar para realizar las labores de retiro de los restos del árbol, que quedó recargado sobre una propiedad particular, junto al predio donde se desarrollaban los trabajos.

PAOT y SEDEMA investigarán causas de la caída del árbol en Coyoacán

La alcaldía señaló que cuenta con registro de los trámites correspondientes para la demolición de la construcción ubicada en Inglaterra 70, pero aseguró que no existe registro de autorización para retirar o talar algún árbol en ese predio.

Por ello, serán las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) quienes determinen las causas de la caída del ejemplar.

En el sitio también se realizó una visita con personal de PAOT, SEDEMA, INVI y Concertación Social del Gobierno capitalino, con el propósito de revisar las autorizaciones de la obra y determinar posibles riesgos.

Finalmente, la alcaldía Coyoacán manifestó su disposición para participar en la mesa de diálogo convocada por el INVI, a fin de atender las inquietudes de las vecinas y los vecinos sobre los trabajos que se realizan en el predio.