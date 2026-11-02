Más de 150 mil personas visitaron el centro histórico de Coyoacán durante las celebraciones de Día de Muertos, que se desarrollaron desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRyPC), las actividades concluyeron con saldo blanco y sin incidentes mayores.

Durante el fin de semana largo, familias y visitantes recorrieron las calles de la demarcación, donde se instalaron nueve filtros de seguridad y se realizaron operativos de vigilancia para prevenir riesgos y mantener el orden durante las festividades.

Coyoacán instala filtros de seguridad y atiende emergencias durante Día de Muertos

El personal encargado de los nueve filtros impidió el ingreso de personas que portaban objetos peligrosos, como motosierras de gasolina, cuchillos, machetes, armas de fuego, armas de balines y réplicas. También se restringió el acceso con bebidas alcohólicas en botellas, latas o termos.

Como parte de las medidas, tampoco se permitió el ingreso de vehículos eléctricos, motocicletas o bicicletas, a menos que sus conductores descendieran y continuaran el recorrido a pie.

Los titulares de Protección Civil y Seguridad de la demarcación, Jorge Peña y Aurora Monserrat Cruz, informaron que durante los tres días de actividades se registraron incidencias menores. Entre ellas se reportó el extravío de dos personas, la atención médica a dos adultos por caídas a nivel de suelo y la asistencia a un turista extranjero que presentó una cardiopatía y fue trasladado a un hospital.

Desde el viernes, personal de Protección Civil y Seguridad realizó recorridos para verificar las instalaciones de gas, los equipos de primeros auxilios y la vigencia de los extintores en los espacios de la romería. También mantuvo presencia en las inmediaciones de la ofrenda monumental instalada en el Palacio de Cortés para prevenir conductas fuera de la ley.

Día de Muertos reúne a más de 150 mil personas en Coyoacán; reportan saldo blanco (Cortesía)

INVEA suspende evento sin autorizaciones en Cantil Pedregal

Durante el fin de semana, el Gobierno de Coyoacán y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) suspendieron un evento que pretendía reunir a más de 500 personas en un predio de la colonia Cantil Pedregal.

En el lugar se tenía previsto realizar un concurso de disfraces, pero el establecimiento no contaba con los trámites correspondientes ni con las medidas de Protección Civil necesarias para una actividad de esa magnitud. Por ello, las autoridades colocaron sellos de suspensión y determinaron que el festejo no podría llevarse a cabo.

En otro hecho, elementos de seguridad detuvieron en el centro de Coyoacán a una persona señalada por presuntamente sustraer el teléfono celular de un visitante. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Como parte del operativo por Día de Muertos, Escudo Coyoacán también realizó recorridos de seguridad en los cinco panteones de la demarcación, administrados directamente por sus pueblos y barrios.

La vigilancia se mantuvo durante el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, ante la llegada de personas que acudieron a visitar y recordar a sus seres queridos.