El alcalde de Santa María Huatulco, Oaxaca, Julio César Cárdenas Ortega, sobrevivió a un accidente automovilístico el 9 de enero de 2026 cuando viajaba con rumbo a capital de la entidad.

No obstante, en el vehículo viajaba también la influencer Dulce Enríquez, quien murió tras pasar 10 días hospitalizada a consecuencia de las graves heridas que sufrió en dicho accidente.

Pero, ¿quién es Julio Cárdenas? Te contamos lo que sabemos acerca del alcalde de Santa María Huatulco, Oaxaca

¿Quién es Julio Cárdenas? Alcalde de Santa María Huatulco, Oaxaca

Julio Cárdenas, alcalde de Santa María Huatulco, Oaxaca (Julio Cárdenas / FB)

¿Qué edad tiene Julio Cárdenas?

Se desconoce la edad exacta del alcalde Julio Cárdenas, aunque de acuerdo a su formación académica tiene aproximadamente 40 años de edad.

¿Quién es la esposa de Julio Cárdenas?

Julio Cárdenas se encuentra casado con la licenciada Yasmín Villar, quien se desempeña como Presidenta Honoraria del DIF municipal de Huatulco.

Julio Cárdenas, alcalde de Santa María Huatulco, Oaxaca, y su esposa Yasmín Villar (Julio Cárdenas / FB)

¿Qué signo zodiacal es Julio Cárdenas?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Julio Cárdenas, por lo que no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Julio Cárdenas?

Julio Cárdenas es padre de dos hijas menores.

¿Qué estudió Julio Cárdenas?

El alcalde Julio Cárdenas cuenta con una Ingeniería en Geología.

¿En qué ha trabajado Julio Cárdenas?

Previo a lanzar su candidatura a la alcadía de Huatulco, Julio Cárdenas se desempeñó como agricultor en la región de este mismo municipio.

Posteriormente fue postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ganando la elección tras obtener más de 14 mil votos.

Julio Cárdenas, alcalde de Santa María Huatulco, Oaxaca (Julio Cárdenas / FB)

Salomón Jara ordena investigación por accidente donde murió Dulce Enríquez; Julio Cárdenas viajaba en el vehículo

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, pidió a la Fiscalía estatal que se investigue el accidente automovilístico ocurrido en Huatulco el 9 de enero de 2026, por el cual murió la influencer Dulce Enriquez.

En dicho accidente, el cual tuvo lugar el tramo carretero Ocotlán-Ejutla, se vio involucrado Julio Cárdenas, pues viajaba en la misma camioneta siniestrada junto a Dulce Enriquez y una persona más.

Según se informó, el edil se dirigía a la ciudad de Oaxaca para cumplir con su agenda de trabajo cuando ocurrió el accidente.

Debido a esto la Fiscalía investigará a Julio Cárdenas, pues en primera instancia se habría omitido la presencia de la joven de 20 años en el vehículo involucrado.