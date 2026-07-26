Coyoacán se mantiene como una de las alcaldías con mejor percepción de seguridad en la Ciudad de México, resultado de una estrategia permanente que combina recuperación de espacios públicos, chatarrización, retiro de bienes mostrencos y operativos coordinados con autoridades federales y capitalinas, informó el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la demarcación mejoró su percepción de seguridad durante el segundo trimestre de 2026.

El edil atribuyó este avance a las acciones que diariamente se realizan en colonias, pueblos y barrios, mediante recorridos casa por casa, patrullajes nocturnos y dispositivos preventivos en coordinación con la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Giovani Gutiérrez fortalece la seguridad con operativos permanentes

El alcalde aseguró que en Coyoacán no hay un solo día sin acciones en materia de seguridad, pues la estrategia contempla recorridos de proximidad, operativos nocturnos, recuperación del espacio público, revisión de motocicletas y programas de chatarrización para inhibir conductas delictivas y mejorar el entorno urbano.

Como parte de estas acciones, recientemente se llevó a cabo un nuevo operativo de chatarrización, mediante el cual los propietarios de vehículos abandonados son notificados para retirarlos voluntariamente. En caso de incumplimiento, las unidades son trasladadas a un depósito vehicular con apoyo de la SSC.

Entre 2024 y junio de 2026, la Dirección de Seguridad Ciudadana retiró 421 vehículos abandonados, los cuales representaban focos de infección, acumulación de basura y espacios que podían ser utilizados para actividades ilícitas.

Retiro de vehículos abandonados mejora el entorno urbano en Coyoacán

La alcaldía informó que estos operativos derivan de recorridos de supervisión, reportes ciudadanos a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) y solicitudes directas de vecinas y vecinos.

Durante este periodo se realizaron 4 mil 695 visitas de inspección; se notificó a 2 mil 638 propietarios, mil 252 vehículos ya no fueron localizados, al haber sido retirados por sus dueños, y 421 unidades fueron remitidas a depósitos vehiculares con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La directora de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, explicó que el procedimiento privilegia el retiro voluntario de las unidades; sin embargo, cuando los propietarios no atienden las notificaciones, se actúa conforme a la normatividad vigente para recuperar el espacio público.

Finalmente, Giovani Gutiérrez reiteró que estas acciones continuarán de manera permanente para fortalecer la seguridad, recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Coyoacán, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.