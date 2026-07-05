La alcaldía Coyoacán reforzó las medidas preventivas ante la afluencia de visitantes que se espera en el Centro Histórico con motivo de la Copa Mundial de Futbol. El Escudo Coyoacán y Protección Civil realizaron un recorrido para verificar las condiciones de seguridad y protección en la zona.

Como parte del operativo, las autoridades informaron que las calles del Centro Histórico permanecerán cerradas al tránsito vehicular, permitiendo únicamente el paso peatonal para brindar mayor seguridad a las familias, así como a turistas nacionales y extranjeros que visiten los jardines Hidalgo y Centenario.

El alcalde Giovani Gutiérrez llamó a las personas asistentes a seguir las indicaciones de Escudo Coyoacán y Protección Civil, evitar aglomeraciones y abstenerse de realizar prácticas que pongan en riesgo la salud y la integridad de quienes acudan a disfrutar de las actividades.

Escudo Coyoacán y Protección Civil refuerzan seguridad en el Centro Histórico (Cortesía)

Coyoacán implementa cierres viales y supervisa medidas de seguridad por el Mundial

Las vialidades que permanecerán cerradas en sus cruces son Felipe Carrillo Puerto, Presidente Carranza, Francisco Ortega, Tres Cruces, Caballo Calco, Miguel Hidalgo y Abasolo.

El recorrido fue encabezado por la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, y el titular de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Jorge Peña, quienes supervisaron las condiciones de seguridad en el Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario, sedes del Fan Fest organizado para distribuir la afluencia de personas y evitar concentraciones en un solo punto.

Asimismo, Giovani Gutiérrez señaló que desde el inicio de la Copa del Mundo se han implementado acciones para garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad durante los encuentros, especialmente en los partidos de la Selección Mexicana.

Escudo Coyoacán y Protección Civil verifican condiciones para proteger a los asistentes

Como parte del operativo preventivo, cerca de 50 elementos de Escudo Coyoacán y Protección Civil revisaron el estado y vigencia de los extintores, las instalaciones eléctricas y de gas, así como el anclaje y montaje de estructuras, además de las entradas y salidas de la plaza.

También verificaron la distribución de las áreas para respetar el aforo autorizado, habilitar espacios alternos que eviten aglomeraciones, revisar las rutas de evacuación, zonas de seguridad y áreas de amortiguamiento, además de confirmar la presencia del personal médico que permanecerá en el lugar durante toda la jornada.