La alcaldía Coyoacán reinauguró la alberca “Paola Espinosa”, ubicada en la unidad habitacional de Villa Panamericana, sumando así 9 instalaciones deportivas acuáticas en la demarcación.

Con esta reapertura, se espera atender a casi 2 mil personas al mes a partir de mediados de julio, lo que llevará a más de 11 mil usuarios mensuales en las albercas de Coyoacán.

Giovani Gutiérrez reabre alberca semiolímpica "Paola Espinosa" en Villa Panamericana. (Cortesía)

Coyoacán recupera alberca “Paola Espinosa” tras proceso jurídico de medio año

La instalación, nombrada en honor a la clavadista olímpica mexicana Paola Espinosa, fue construida hace aproximadamente una década pero cerró por problemas administrativos relacionados con la posesión del inmueble, que no estaba registrado en el catálogo de edificios de la demarcación.

Con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía inició un proceso jurídico que duró cerca de seis meses, logrando la asignación formal de la alberca bajo la figura de autogenerados para su uso, aprovechamiento y explotación.

Giovani Gutiérrez, titular de la demarcación, destacó que esta alberca forma parte del legado que su administración construye junto a la ciudadanía: