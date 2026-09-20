Donald Trump regresó a la Casa Blanca en Washington luego de que un caza F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica interceptó una avioneta civil que invadió el espacio aéreo restringido cerca de Camp David.

Los militares utilizaron bengalas de señalización para comunicarse con el piloto y escoltaron la aeronave fuera de la zona de exclusión sin que se reportaran incidentes mayores.

Mientras ocurría este suceso de seguridad, Donald Trump modificó su agenda de manera imprevista para regresar anticipadamente a la Casa Blanca, aunque no se vinculó directamente la intrusión aérea con su salida.

Donald Trump anticipa su regreso a la Casa Blanca tras intercepción de aeronave en Camp David

El presidente Donald Trump aterrizó en el Ellipse a bordo del helicóptero Marine One a las 7:57 PM ET e inmediatamente se dirigió a la Casa Blanca, tras acortar de forma repentina su viaje del fin de semana a Camp David.

Donald Trump regresa a la Casa Blanca tras intercepción de aeronave en Camp David (@EricLDaugh / X )

La modificación de su programa oficial se confirmó alrededor de las 6:30 PM ET. Las autoridades no proporcionaron ninguna razón oficial que explicara este cambio repentino.

Aproximadamente a las 7:50 AM hora local del sábado, un caza F-16 del NORAD interceptó un avión de aviación general que ingresó sin autorización al espacio aéreo restringido sobre Thurmont, Maryland, cerca de Camp David.

Para llamar la atención del piloto y establecer contacto, el F-16 lanzó bengalas. El NORAD precisó que estos dispositivos se emplean bajo estrictas medidas de seguridad, se consumen rápidamente y no generan riesgo para la población en tierra

La aeronave fue escoltada de manera segura fuera de la zona de exclusión. La Primera Fuerza Aérea (unidad del NORAD) confirmó que el incidente no representó ningún peligro ni constituyó una amenaza directa para el presidente o la residencia presidencial.

Un hecho similar ocurrió en junio anterior, cuando Trump también se encontraba en Camp David y otra aeronave tuvo que ser escoltada fuera del área sin mayores incidentes.

Regreso anticipado de Donald Trump coincide con la alerta de viaje sobre Medio Oriente

El regreso a Washington de Donald Trump se produjo el mismo día en que el Departamento de Estado de EU emitió una alerta de viaje a los ciudadanos estadounidenses.

En la que se instó a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban fuera de la región a reconsiderar seriamente cualquier viaje hacia o a través de Medio Oriente. Esta advertencia fue publicada debido al incremento de las tensiones en esa área.

Tras el incidente en Camp David, la Primera Fuerza Aérea (unidad del NORAD) hizo un llamado a los aviadores a volar informados.

“Asegúrate de consultar los NOTAM antes del despegue para tener información actualizada sobre las TFR [Restricciones Temporales de Vuelo] de tu zona. ¡Vuela con seguridad y bien informado!” NORAD

Recordaron que, en caso de intercepción, cualquier piloto civil debe sintonizar de inmediato la frecuencia 121.5 o 243.0 y dar la vuelta para modificar su rumbo hasta recibir nuevas instrucciones.

A pesar de estos acontecimientos, el equipo de la Casa Blanca no ofreció una justificación oficial que conecte directamente alguno de estos eventos con el cambio repentino de agenda de Trump.