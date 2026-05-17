La alcaldía Coyoacán comenzó esta semana el censo vehicular dirigido a habitantes de las colonias aledañas al Estadio Azteca, con el objetivo de garantizar el acceso y la movilidad de las familias durante la Copa Mundial de Futbol 2026, que arrancará el próximo 11 de junio.

El registro contempla vehículos de dos y cuatro ruedas pertenecientes a residentes de la llamada primera milla alrededor del recinto deportivo, donde se aplicarán controles de acceso únicamente durante los días de partido.

Coyoacán implementará acceso vehicular controlado durante partidos del Mundial

La alcaldía explicó que el objetivo principal del censo es asegurar que las y los vecinos de las colonias cercanas al Coloso de Santa Úrsula puedan ingresar sin contratiempos a sus hogares durante los encuentros mundialistas.

Las restricciones vehiculares solo se aplicarán en los cinco días en que habrá partidos en el Estadio Azteca, uno por semana y durante horarios previamente establecidos.

De acuerdo con el calendario de la FIFA World Cup 2026, los controles se realizarán el 11, 18 y 24 de junio, así como el 30 de junio y el 5 de julio.

La alcaldía señaló que el operativo se desarrolla en coordinación con autoridades capitalinas y federales, mientras que las labores relacionadas con movilidad, tránsito, transporte y seguridad serán encabezadas por distintas instancias gubernamentales.

Así funcionará el registro vehicular en colonias cercanas al Estadio Azteca

Para garantizar el acceso ordenado a quienes viven dentro del perímetro establecido, se entregará un tarjetón por cada vehículo registrado en viviendas ubicadas dentro del polígono conformado por Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, avenida Gran Sur y avenida Santa Úrsula.

Las colonias que serán censadas en su totalidad son El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal. En tanto, el registro parcial se realizará en Pedregal de Santa Úrsula y el Pueblo de Santa Úrsula Coapa.

Las y los habitantes deberán proporcionar datos como marca, modelo, color, placas y comprobante de domicilio ligado a la tarjeta de circulación. Posteriormente se generará un código QR intransferible para cada unidad registrada.

La alcaldía destacó que toda la información será resguardada bajo la normativa de protección de datos personales.

Coyoacán habilita módulo de atención para vecinos de Santa Úrsula

Quienes no hayan sido localizados durante el censo domiciliario podrán acudir al módulo instalado en el Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU), ubicado en la esquina de San Ricardo y avenida Santa Úrsula.

El espacio brinda atención de lunes a domingo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Las autoridades adelantaron que el acceso controlado en la primera milla comenzará cinco horas antes y concluirá dos horas después de cada partido. Asimismo, precisaron que los filtros de entrada y salida serán definidos en coordinación con distintas dependencias para garantizar el tránsito de residentes.

También se informó que vehículos de emergencia, seguridad pública, protección civil, ambulancias y servicios médicos podrán ingresar sin restricciones. Además, autoridades mantienen coordinación con plataformas de transporte y servicios de entrega para ajustar sus operaciones antes del cierre vehicular.