El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, informó que el centro histórico de la demarcación contará con una Casa de la Copa del Mundo para recibir a turistas nacionales e internacionales durante el Mundial 2026.

El proyecto busca convertir a Coyoacán en uno de los puntos más atractivos para visitantes que llegarán a México con motivo de la máxima fiesta del fútbol internacional organizada por la FIFA.

Coyoacán tendrá Casa de la Copa del Mundo en el Centro Histórico

Durante un encuentro con autoridades vinculadas a la organización del torneo, Giovani Gutiérrez destacó que la alcaldía ha trabajado en infraestructura urbana, seguridad y mejoramiento de espacios públicos para fortalecer la experiencia turística en la zona.

Coyoacán busca posicionarse como uno de los principales destinos turísticos del Mundial (cortesía)

El alcalde aseguró que Coyoacán se encuentra preparado para mostrar su riqueza cultural, gastronómica e histórica a visitantes de distintas partes del mundo, aprovechando el escaparate internacional que representa el Mundial.

Además de la Casa de la Copa del Mundo, la alcaldía prepara actividades culturales y recreativas que incluirán música, gastronomía, fotografía y expresiones artísticas para generar un ambiente festivo durante el torneo.

Coyoacán busca posicionarse como uno de los principales destinos turísticos del Mundial (cortesía)

Por otra parte, resaltó que las acciones emprendidas en la demarcación incluyen trabajos:

Repavimentación

Rehabilitación de mercados

Mejora de deportivos

Modernización de servicios urbanos

Estrategias de iluminación y seguridad

Con esta estrategia, Coyoacán busca consolidarse como uno de los principales destinos turísticos y culturales de la Ciudad de México durante la Copa del Mundo 2026.