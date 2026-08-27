El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 2026, con la presencia de Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Durante el encuentro se enfatizó que la prevención constituye una labor permanente y corresponsable entre autoridades y ciudadanía. Por ello, se destacó la importancia de mantener actualizada la información sobre los riesgos de la demarcación, fortalecer el Atlas de Riesgos, realizar simulacros y brindar capacitación constante a la población y al personal operativo.

Coyoacán fortalece el Atlas de Riesgos y la prevención ante emergencias

Myriam Urzúa Venegas destacó la importancia de que el Atlas de Riesgos no se limite a una plataforma o documento técnico, sino que se convierta en una herramienta para la toma de decisiones y la prevención, además de que su información llegue a la ciudadanía.

Por su parte, Giovani Gutiérrez Aguilar señaló que la Protección Civil es una responsabilidad permanente del gobierno local y destacó el trabajo coordinado con la ciudadanía y la autoridad capitalina para fortalecer la prevención y proteger el bienestar de las y los habitantes de Coyoacán.

El alcalde también resaltó que las acciones de Protección Civil forman parte de las labores cotidianas de la administración, desde la atención de luminarias, calles, mercados, escuelas y espacios públicos, hasta la respuesta ante una emergencia.

Giovani Gutiérrez y Myriam Urzúa refuerzan la prevención de riesgos en Coyoacán. (Cortesía)

Gobierno capitalino y Coyoacán suman esfuerzos para salvar vidas ante emergencias

Durante la sesión se reconoció el trabajo conjunto entre la alcaldía y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así como la importancia de mantener una coordinación permanente ante cualquier situación de emergencia.

En este sentido, se destacó que ante una contingencia la prioridad debe ser proteger a la población, independientemente de las competencias o fronteras administrativas de cada autoridad.

Gutiérrez Aguilar, quien funge como presidente del Consejo, reconoció al personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRyPC) por su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio.

Con la participación de Jorge Peña, titular de la UGIRyPC de Coyoacán, se dio a conocer el balance de las acciones realizadas en materia de prevención y atención de emergencias.

Coyoacán atiende mil 127 emergencias y realiza mil 579 capacitaciones

De acuerdo con el reporte de la UGIRyPC, del 26 de noviembre de 2025 al 15 de agosto de 2026 se atendieron mil 127 emergencias en Coyoacán.

Entre los incidentes registrados se encuentran agrietamientos, áreas socavadas, colapsos y deslizamientos de suelo, hundimientos por sismo, inundaciones pluviales, lluvias torrenciales, encharcamientos, situaciones relacionadas con sistemas estratégicos, concentraciones masivas de población y fugas de gas, entre otros.

Durante el mismo periodo se realizaron mil 579 capacitaciones en primeros auxilios, prevención e identificación de riesgos y Protección Civil, dirigidas tanto al personal como a la población.

Estas acciones buscan fortalecer la cultura de prevención, mejorar la preparación ante posibles contingencias y ampliar las capacidades de respuesta de las autoridades y la ciudadanía en Coyoacán.