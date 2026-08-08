Por instrucciones del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, participaron elementos de seguridad, de Escudo Coyoacán, vialidad y personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en un dispositivo de emergencia tras las torrenciales lluvias registradas este viernes 7 de agosto, las cuales provocaron severos encharcamientos viales y posibles afectaciones en algunas viviendas.

Al operativo se sumó personal, equipo y unidades de las direcciones generales de Servicios Urbanos, Obras, Participación Ciudadana y Jurídico, con el objetivo de atender los requerimientos más urgentes y apoyar a las familias afectadas.

Despliegan operativo de emergencia en Coyoacán. (cortesía )

Reportan encharcamientos y cortes viales en Coyoacán

Los severos encharcamientos registrados en distintas vialidades hicieron necesario desviar la circulación para reducir riesgos para peatones y automovilistas.

Uno de los puntos afectados fue Avenida Río Churubusco, en la lateral y su entronque con Avenida División del Norte, debido a los escurrimientos registrados metros adelante en la vía primaria.

También se realizó un corte vial en calle Chilaque y División del Norte, así como en el cruce de 20 de Agosto y Rafael Oliva, en San Diego Churubusco.

Despliegan operativo de emergencia en Coyoacán. (cortesía )

Atienden posibles afectaciones en viviendas

La alcaldía Coyoacán informó que también se registró un encharcamiento con posible afectación a algunas viviendas en la privada Benito Juárez, esquina con Avenida Xicoténcatl, en la colonia San Diego Churubusco. En esta zona trabajan cuadrillas para atender las posibles afectaciones derivadas de las lluvias.

Los trabajos continuarán durante las siguientes horas para realizar el desazolve de la red sanitaria e hidráulica, brindar apoyo y asesoría a las personas afectadas, retirar follaje y ramas, así como desaguar las zonas con mayores afectaciones.