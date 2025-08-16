El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó las reformas a la Ley de Movilidad para regular el uso de vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepe) como motos eléctricas y monopatines.

Por unanimidad, los 58 legisladores del Congreso de la CDMX aprobaron la Ley de Movilidad en la que usuarios de motos eléctricas y monopatines estarán obligados a portar una licencia de manejo especial.

Con la votación del Congreso de CDMX, los legisladores aprobaron la reforma y adiciones al artículos 9,12 y 64 de la Ley de Movilidad, que entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial.