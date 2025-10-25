Paulo Emilio García, diputado local de Morena, presentó una nueva iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) para regular las rentas y aminorar la gentrificación.

Esta propuesta de Morena se da ante el notable incremento de las rentas y viviendas en CDMX en los últimos años, que ha derivado en el desplazamiento de miles de familias.

Paulo Emilio García, diputado local de Morena (Redes sociales)

Morena propone regular rentas en CDMX con iniciativa contra gentrificación

El diputado Paulo Emilio García propuso reformar el artículo 9 constitucional para garantizar la regulación de las rentas en CDMX y ofrecer una protección frente al desplazamiento por gentrificación.

De acuerdo con la información, la nueva iniciativa de Morena contra la gentrificación en CDMX propone lo siguiente:

Establecer mecanismos que promuevan las relaciones justas y equilibradas entre arrendadores y arrendatarios

Defender el derecho al arraigo territorial

Impulsar planes accesibles de financiamiento de viviendas en CDMX

Promover la construcción de vivienda social

Cabe mencionar que la iniciativa de Morena deberá ser turnada en comisiones del Congreso de la CDMX, donde será discutida y votada y, de aprobarse, pasará al pleno.