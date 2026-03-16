Las autoridades sanitarias han confirmado la segunda muerte por sarampión en la Ciudad de México (CDMX), elevando así la cifra nacional a 35 fallecidos desde que inició el repunte de la enfermedad en 2025.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, hasta el momento suman 13 mil 408 casos confirmados de sarampión en México, de los cuales 555 se han registrado en la CDMX.

CDMX suma segunda muerte confirmada por sarampión; van 35 defunciones en México

La Secretaría de Salud informó que la CDMX sumó su segunda muerte confirmada por sarampión, ante el incremento de casos registrados en lo que va del 2026 en la capital del país.

Las autoridades señalan que hasta la mitad de marzo 2026 la CDMX acumula 555 casos, en donde las alcaldías con mayor número de contagios son:

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Gustavo A. Madero

La Secretaría de Salud federal insta a continuar con la vacunación, pues es la medida más eficaz para prevenir complicaciones en caso de contagio por sarampión.

De manera puntual, la Secretaría de Salud federal precisó que con el caso registrado en CDMX, México acumula ya 35 defunciones, mismas que están distribuidas de la siguiente manera:

Chihuahua, 21 muertes

Jalisco, 4

Durango, 2

CDMX, 2

Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Sinaloa: un caso cada estado

Vacunas contra sarampión llegan al ISSSTE serán distribuidas en 331 unidades (cortesía)

México acumula casi 300 nuevos contagios por sarampión en 24 horas

De acuerdo con el reporte federal, tan solo del 11 al 13 de marzo, es decir, un periodo de dos días, se registraron 276 nuevos contagios por sarampión en México.

Aunque los grupos con mayor número de casos son los niños de 1 a 9 años y adultos de 25 a 29 años, la mayor tasa de incidencia se presenta en bebés menores de un año

Según indican las autoridades, esto se debe principalmente a que aún no completan sus esquemas de vacunación.