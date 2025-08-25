Durante la noche de este domingo 24 de agosto, se registró el derrumbe de una casa, ubicada en Calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX).

El colapso de la casa se registró en un inmueble ubicado en la esquina cerca del cruce con la calle Alfredo Robles , en la colonia Industrial.

Tras el reporte del derrumbe, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil arribó al lugar y acordó el perímetro.

Las autoridades alertaron sobre riesgo de más derrumbes y evalúan la zona para evitar más daños.

Derrumbe de casa en Calzada de los Misterios en CDMX: Así fue el desplome del inmueble

El derrumbe de la casa en Calzada de los Misterios inició cuando se desplomó un primer muro frontal, dejando en evidencia el daño estructural del inmueble.

Tan sólo unos minutos más tarde, se derrumbó un segundo muro y con él, cayó todo el primer y segundo piso del inmueble. Así como una parte del negocio de tacos que se ubica en la planta baja.

La vivienda era habitada por una familia de cuatro personas, quienes se encontraba al interior del lugar cuando se registró el primer derrumbe y desprendimiento de la fachada.

Al salir de la casa, la familia se dio cuenta de que fragmentos del inmueble estaban tirados sobre la banqueta, por lo que reportaron la situación a las autoridades y fue evacuada inmediatamente como medida preventiva.

El momento del derrumbe quedó captado en un video de la periodista Ivonne Barrios de N+.

Este es el momento exacto en el que se derrumbó el tercer piso de una vivienda ubicada en el cruce de la avenida Alfredo Robles con calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/1FmGxYt8uw — NMás (@nmas) August 25, 2025

¿Por qué ocurrió el derrumbe de casa en Calzada de los Misterios? Inmueble tenía más de 50 años de antigüedad

De acuerdo con los reportes, la casa tenía más de 50 años de antigüedad y ya presentaba graves daños estructurales.

Los daños se aceleraron debido a la falta de mantenimiento y a las lluvias recientes, lo que finalmente provocó el desplome de sus muros frontales.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil resguardaron la zona para evitar riesgos e informaron que comenzó la revisión de otros inmuebles colindantes que pudieran tener afectaciones similares.



