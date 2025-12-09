Se acerca la primera festividad del último mes del año, la de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, el viernes 12 de diciembre de 2025 y las autoridades ya anunciaron la implementación de una Ley Seca en CDMX.

Pero, ¿cuáles serán las alcaldías donde no habrá venta de alcohol debido a la implementación de la Ley Seca en CDMX por el 12 de diciembre? Te contamos los detalles.

Ley Seca en CDMX el 12 de diciembre: En estas alcaldías no habrá venta de alcohol

De acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial de la CDMX, la ley seca -prohibición de venta de bebidas alcohólicas-, solo se va a aplicar en dos alcaldías:

Gustavo A. Madero, desde la 1 de la tarde del 11 de diciembre y hasta las 23:59 horas del 12 de diciembre Magdalena Contreras, desde las 7 de la tarde del 11 de diciembre y hasta las 23:59 horas del 12 de diciembre

Con motivo de los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que se aplicará una Ley Seca el viernes 12 de diciembre de 2025.

De la misma forma, se expone que en dichas alcaldías, los establecimientos con venta de alcohol deberán pausar la comercialización de bebidas embriagantes en todas sus graduaciones y variaciones.

Ley seca en CDMX (Michelle Rojas / SDPnoticias)

No obstante, los efectos de la Ley Seca del 12 de diciembre no aplican para comercios de giros con consumo en copeo o en bebida embotellada al interior de los mismos establecimientos, como el caso de estos:

Restaurantes

Hoteles

Cantinas

Pulquerías

Bares

Cervecerías

Peñas

Cabarets

Centros nocturnos

Discotecas

Salones de baile

Salas de cine

Ley Seca en CDMX el 12 de diciembre: Así se aplicará en la alcaldía Gustavo A. Madero

En torno a la aplicación de la Ley Seca en CDMX con motivo del 12 de diciembre, en la Gaceta Oficial se refiere que en el caso de la alcaldía Gustavo A. Madero, solo estará activa en algunas colonias de la demarcación.

En específico, se resaltó que la medida se pondrá en marcha en las colonias que se ubican en las zonas cercanas a la Basílica de Santa María de Guadalupe, siendo las que se presentan a continuación:

Martin Carrera

Estanzuela

Santa Isabel Tola

Tepeyac Insurgentes

Lindavista

Industrial

Vallejo

Siete de Noviembre

Guadalupe Tepeyac

Estrella

Aragón la Villa

Villa Gustavo A. Madero