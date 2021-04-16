México.- 29 perros que acompañaban a los peregrinos fueron abandonados en los alrededores de la Basílica de Guadalupe , informó el alcalde de la Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa.

El alcalde de Morena criticó que año con año se ha vuelto “tradición” que las personas que acuden en peregrinación optan por abandonar a sus mascotas, aunque los animales fueron localizados y atendidos por áreas de Protección Animal de la GAM así como asociaciones civiles que los cuidarán y darán en adopción, recupera Notimex.

Aunque Francisco Chíguil Figueroa reconoció que el número de perros abandonados no fue muy grande, dijo que es importante que las mascotas sean cuidadas, regresen con los dueños o en las peregrinaciones en las que participan, volviéndose esto en un problema que acompaña a los visitantes que acuden a la Basílica de Guadalupe.

Pese a campaña contra abandono de perros, dejaron atrás a 29

El político morenista recordó que este 2019 se implementó una campaña en la demarcación de la Ciudad de México a través de lonas y volantes para evitar el abandono de mascotas, sin embargo, añadió que en ocasiones el perro se sube a los camiones y cuando llegan a la capital se olvidan de él.

Se estima que cada año arriban a la basílica entre 8 a 10 millones de peregrinos acompañados por cerca de 200 a 300 perros, algunos de los cuales quedan abandonados en la CDMX ya sea porque no pueden abordar el transporte en el cual viajaron o porque se suman a las peregrinaciones a lo largo del trayecto.

Asociaciones protectoras de animales en la Gustavo A. Madero reportan que en promedio del 10 al 12 de diciembre se rescatan a 70 perros por día, tras lo cual se les hace una valoración veterinaria, se les curan las heridas, los vacunan y desparasitan para ser dados en adopción.