Ocho personas resultaron heridas en una peregrinación en Hidalgo, Nuevo León, después de que un conductor los arrollara y escapara; esto es lo que pasó.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la peregrinación se dirigía a la Parroquia Nuestra Señora del Pueblito para cantarle las mañanitas, como parte de su fiesta patronal en Hidalgo, Nuevo León.

Nuevo León: Conductor arrolla a 8 peregrinos en municipio de Hidalgo y escapa

Habría sido alrededor de las 4:00 a.m. que una peregrinación en Hidalgo, Nuevo León, terminó en tragedia, con 8 peregrinos heridos, ya que el conductor de un Chevrolet Aveo guinda los arrolló para después escapar.

Acorde con lo revelado, al menos tres de los peregrinos lesionados se encuentran de gravedad, por lo que fueron trasladados por Protección Civil del estado a diversos hospitales de Nuevo León.

El titular de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos confirmó que el conductor del vehículo se dio a la fuga y hasta el momento desconocen las causas que derivaron en el atropellamiento masivo en Hidalgo.

De momento, no se tienen información del conductor que ya sería buscado por las autoridades de Nuevo León, como explicó el titular de Protección Civil a medios de comunicación.

Atropellamiento masivo durante peregrinación en Hidalgo, Nuevo León (Captura de pantalla)

Nuevo León: Lista de heridos por atropellamiento masivo en peregrinación

Los heridos del atropellamiento masivo en Hidalgo, Nuevo León, fueron 8 peregrinos en su mayoría adultos mayores, acorde con la lista compartida por las autoridades:

Irasema Gutiérrez de 65 años

María Verónica de 67, ambas trasladadas al Hospital Universitario de Monterrey

Blanca Estela Sánchez de 58 años, que se encuentra en la Clínica de la Sección 50

Gloria Moreno Alvarado de 86, al Hospital Hospitaria

María Delia González Martínez, trasladada al Hospital 21 del IMSS

Asimismo, en el Hospital Universitario de Monterrey hay una tercera persona no identificada, así como en el Hospital Muguerza y en la clínica 45 del IMSS, cuyo estado de salud se desconoce.