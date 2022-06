La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, salió al rescate de Samuel García, gobernador de Nuevo León, pues ofreció apoyo y solidaridad por la crisis de agua que se vive en el estado.

Así lo dijo en entrevista a medios durante la entrega de tarjetas a beneficiarias del programa “Bienestar para las mujeres en situación de violencia”.

Ahí, se le cuestionó por la situación de Nuevo León luego de que el gobernador Samuel García acusara que nadie, ningún estado, les ha ofrecido ayuda, por lo que Claudia Sheinbaum aseguró que la CDMX lo apoyaría.

Nuevo León enfrenta una crisis de agua desde principios de 2022, y se ha ido agravando con el pasar de los meses, por lo que neoleoneses han sufrido la falta de agua y la restricción del uso del líquido.

El ofrecimiento de Claudia Sheinbaum, de externar su apoyo y solidaridad a Nuevo León surge luego de que Samuel García explotara contra otros estados, incluyendo la CDMX, por no recibir apoyo.

El gobernador de Nuevo León aseguró que por su parte, los neoleoneses siempre apoyan a otros estados cuando enfrentan alguna adversidad como temblores o catástrofes naturales.

Por lo que recriminó que hasta el momento, tras casi medio año de sequía en Nuevo León, nadie se haya ofrecido a enviarles ni siquiera “una chingada despensa”.

Ante su molestia, finalmente Samuel García dijo que los neoleoneses “no necesitan a nadie”.

“Ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa. No levanta la mano nadie ¿y les digo algo?, no los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo. No ocupamos de nadie los neoleoneses”.

