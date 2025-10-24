Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el apoyo de la iniciativa privada, entre ellas Grupo Rica, a las comunidades afectadas por las intensas lluvias e inundaciones en Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Señaló que la lista de donativos continúa actualizándose, ya que el sector privado mantiene su respaldo durante la emergencia.

Grupo Rica continúa brindando apoyo a damnificados

El director de Grupo Rica, Miguel Guizado Aguirre, informó que la compañía activó una red de Centros de Acopio en sus plantas embotelladoras de Pachuca y Cuautla, así como en 13 centros de distribución ubicados en Hidalgo, Morelos y Puebla, a través de su Fundación Misión de Doña Margarita.

En paralelo, la empresa inició entregas directas y sin intermediarios: más de 30 mil litros de agua Ciel, 30 mil litros de leche Santa Clara y 2 mil despensas, en colaboración con la Fundación Coca-Cola y la Fundación Misión de Doña Margarita.

Equipos de la compañía realizan las entregas en campo, visitan clientes y pequeños comercios locales para brindar acompañamiento. Además, invita a la ciudadanía y a sus aliados a donar alimentos no perecederos, artículos de higiene, productos para bebé, alimento para mascotas y cobijas, con el objetivo de apoyar a las familias afectadas en Hidalgo y Puebla.

De acuerdo con la empresa, su red logística se emplea para acelerar la llegada de donativos y facilitar su distribución en coordinación con autoridades locales y organizaciones civiles.

Los Centros de Acopio permanecerán activos y los esfuerzos de distribución se ajustarán conforme evolucionen los dictámenes de Protección Civil.

Entre las empresas que se sumaron al apoyo a comunidades se encuentran Grupo Centurión, Fundación Carlos Slim, la Asociación de Empresarios del Centro Histórico, La Huerta, Grupo Rica —embotellador de Coca-Cola—, Fundación Televisa, BBVA Bancomer y Chedraui.

Compromiso social y sustentable de Grupo Rica

A través de la Fundación Misión de Doña Margarita, Grupo Rica mantiene un trabajo constante de apoyo a mujeres en las regiones donde opera.

De enero a junio de 2025 atendió a más de 4,300 beneficiarias y sumó más de 8,000 horas de capacitación en oficios como jabones artesanales, plomería, repostería, amigurumis, maquillaje de fantasía y administración de negocios.

También incubó 17 proyectos productivos que ya generan ingresos familiares. Desde 1999, la fundación ha beneficiado a más de 33,000 mujeres en 20 generaciones, con programas presenciales y virtuales que llegan a zonas rurales y fomentan la inclusión intergeneracional.

Avances en materia ambiental de Grupo Rica

En materia ambiental, Grupo Rica y PetStar superaron en 2025 los 100 millones de botellas PET recolectadas, casi el doble de la meta de su Centro de Acopio en Hidalgo.

El modelo de economía circular activo desde 2022 permite comprar botellas a recuperadores y MiPyMEs; PetStar las convierte en resina grado alimenticio que vuelve al mercado como envases con contenido reciclado.

El programa genera 880 empleos indirectos, integra formalmente a pepenadores y ya recupera 7 de cada 10 botellas que la empresa pone en el mercado.

Además, la compañía reportó la generación de 1.77 millones de kWh de energía solar y avanza hacia una movilidad sustentable con vehículos híbridos, eléctricos y montacargas libres de combustibles fósiles.

Junto con la empresa Solfium, impulsa la instalación de paneles solares en tiendas de abarrotes de Pachuca y Cuautla, dentro de su programa Centurión, que busca equipar hasta 3,000 tienditas del canal tradicional en Hidalgo, Morelos y Puebla.

Con más de 80 años de historia, Grupo Rica continua reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y las comunidades donde opera.