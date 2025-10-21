La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con el Comité de Emergencias tras lluvias en varios estados.

Tras el encuentro, celebrado la noche del lunes 20 de octubre de 2025 mediante videoconferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que los trabajos en los municipios afectados “no se detienen”.

Nos reunimos con el Comité Nacional de Emergencias para continuar con la evaluación de avances en limpieza, apertura de caminos y entrega de apoyo en los estados afectados por las lluvias. Los trabajos no se detienen. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se reúne con Comité de Emergencias tras lluvias en varios estados

A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió que encabezó una reunión importante con el Comité de Emergencias para evaluar los trabajos que se llevan a cabo en los estados afectados por las recientes lluvias intensas.

Acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la titular del Ejecutivo nacional supervisó los avances de limpieza, apertura de caminos, así como la entrega de apoyos que se llevan a cabo en los 5 estados afectados.

Para ello se realizan trabajos coordinados con autoridades locales, así como con cada uno de los gobernadores.

(Presidencia)




